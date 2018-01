Wutöschingen-Horheim Die Fasnachtsvereine zeigen sich beim Bunten Abend in Horheim gut aufgelegt

Die Fasnachtsvereine zeigen sich beim Bunten Abend in Horheim gut aufgelegt

Die Fasnachtsvereine unter der Regie der Narrenzunft Gwaag Schwerzen und Chröpfli aus Horheim punkten mit ihren Bunten Abenden. Die Mischung aus Tänzen und Sketchen begeistert das Publikum.

Zweimal ging es beim Bunten Abend in der Wutachhalle hoch her, die Vereinsgemeinschaft der Narrenzunft Gwaag aus Schwerzen und der Chröpfli aus Horheim organisierte ein umfangreiches Programm, bei dem sich die Horheimer Fallensteller und die Schwerzener Trommlergarde sowie der Musikverein und auch der Turnverein aus Horheim beteiligten. Bei der ersten Vorstellung schauten außerdem die Kohlrütti-Chlöpfer mit stimmungsvoller Guggenmusik noch vorbei. Direkt beim Einzug der Narren und zur Eröffnung spielte der Musikverein die Fasnachts-Hymne und stimmte so die Gäste auf die kommenden Stunden ein.

Zwei verdiente Narren aus den Reihen der Narrenzunft Gwaag, die als Vereinssymbol den Raben tragen, wurden für ihre langjährige aktive Mitgliedschaft geehrt. Bernd Himmelsbach war für den Verein vier Jahre als Vizevorsitzender sowie als Beisitzer tätig, ist seit 40 Jahren Gwaagen-Mitglied und bereits seit 2003 Ehrenmitglied. Sven Remmele war 17 Jahre lang stellvertretender Vorsitzender in der Narrenzunft und ist bis dato verantwortlich für die Masken, die er auch selbst fertigt. Außerdem organisiert er federführend die Auftritte beim Bunten Abend. Seit 25 Jahren bringt er sich aktiv bei den Schwerzener Narren ein und wurde neben seiner Jubiläumsehrung auch zum Ehrenmitglied ernannt.

Mit niedlichen Haremskostümen eröffneten die kleinen Shimmy-Girls tänzerisch das Programm und entführten die Zuschauer auf ihrer imaginären Flugreise in den fernen Orient, die die beiden Stewardessen Heidi Baumann und Anja Pilia mit witzigen Infos begleiteten. Die Jugend des Musikvereins Horheim gab einen Sketch zum Besten, der den Gästen das Gruseln beibrachte, aber dennoch zu einem Happy-End im Kino führte. Die Gardemusiker aus Schwerzen wirbelten wilde Trommelklänge in die Halle. Ohne Worte, aber mit deutlichen Aussagen kam der Sketch der Narrenzunft Gwaag daher. Die Gäste mussten genau hinschauen, um inhaltlich zu folgen.

Die Mädchen des Turnvereins Horheim boten eine Jazztanz-Show. Anschließend trafen sich drei Schwerzener Herren auf der Ruhebank, Thomas Reck, Roland Reckermann und Christoph Widder, um zu klaren Aussagen zum "Höpperli" zu kommen. Auch beim Sketch mit der "blauen Pille" wurde zu diesem Thema eine Feststellung von Thomas Reck verkündet. So wurde jedem Mann Hoffnung gemacht, dass das Kopfkino noch lange funktioniert. Ein Tänzchen wagten Thorsten Schneider und Sven Remmele als "Dick und Doof". Die Chröpfli-Frauen eroberten mit einer Regenbogen-Animation die Bühne. Ein Höhepunkt mit viel Applaus und dem Wunsch nach Zugaben war der Auftritt als Kelly Familie der Fallensteller, die sich als Sängerknaben und Engelchen entpuppten. Mit Wunderkerzen stimmten die Zuschauer ein. Nach dem Finale aller Mitwirkenden war Tanzen mit den Tikos angesagt.