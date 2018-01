Wutöschingen Die Fasnacht in Horheim und Schwerzen bietet Party fast ohne Unterlass

Die Vereinsgemeinschaft Horheim-Schwerzen präsentiert ein volles Programm über die kommenden närrischen Wochen hinweg.

Die Fasnacht hat die Region ab dem kommenden Wochenende fest im Griff, auch im Wutachtal nimmt die fünfte Jahreszeit volle Fahrt auf. Mit einem bunten Abend, der gleich zweimal stattfindet, setzt die Vereinsgemeinschaft Horheim-Schwerzen am 19. und 20. Januar eindeutige Akzente. Das Programm mit der Narrenzunft Gwaag und der Trommelgarde aus Schwerzen sowie der Narrenzunft Chröpfli und den Fallenstellern aus Horheim, dem Musikverein und dem Turnverein aus Horheim, den Shimmy Girls, ergänzt am Freitag noch durch die Guggenmusik Kohlrütti Chlöpfer, beginnt jeweils um 20 Uhr. Wer um 19 Uhr schon kommt, kann in gemütlicher Runde ein Abendessen genießen. Die Tikos sorgen für stimmungsvolle Tanzmusik.

Am 26. und 27. Januar wird in Schwerzen die Gwaagen-Post verkauft, eine Zeitung mit närrischem Inhalt, ein Muss für alle Gwaagen-Einwohner. Als weitere Höhepunkte der Fasnacht gelten am 3. Februar das Aufstellen des Narrenbaums in Horheim um 17 Uhr im Roseneck hinterm Rathaus und der große und weit über die Grenzen der Region bekannte Umzug in Schwerzen am 4. Februar. Zu diesem Umzug werden 67 Gruppen erwartet, die sich wie ein endloser närrischer Lindwurm durchs Dorf schlängeln. Los geht es wie immer um 14 Uhr, die Mitglieder der Narrenzunft sind für ihre Posten eingeteilt, sodass auch dieses Ereignis wieder reibungslos über die Bühne gehen kann.

Am 8. Februar findet überall in den Dörfern im Wutachtal der schmutzige Dunnschdig statt. Das heißt: Über den Tag verteilt herrscht närrischer Ausnahmezustand. Mit Schülerbefreiung und Kindergartenschließung um 9 Uhr startet die Gwaagen-Zunft in Schwerzen ihre närrische Party, die am Abend mit einem Hemdglungi-Umzug ihren Höhepunkt findet. Auch in Horheim startet um 18 Uhr ein Umzug mit den weiß gekleideten, Lärm machenden Narren, die damit die Fasnacht aufwecken wollen, sollte sie bis dahin tatsächlich noch nicht wach sein.

Auch der Rosenmontag hat in der Region Einzug gehalten. Mit einem großen Dorfevent rund um das Roseneck und im Brünnliweg, bei dem sich zahlreiche Vereine und Gruppen durch das Öffnen von Kellern und Scheunen beteiligen, ist ab 14 Uhr der Teufel los. Mit Guggenmusik und Kinderumzug um 14.41 Uhr ist an diesem Fasnachtsmontag ganz Horheim auf den Beinen. Am 13. Februar organisieren die Horheimer Chröpfli außerdem noch extra für die kleinen Narren um 13 Uhr einen Kindermaskenball in der Wutachhalle. Der Abschluss der Gwaagen-Fasnacht, die übrigens unter dem Motto "Der Gwaag braucht keine Koalition, in Schwerzen längst regiert er schon" steht, wird am 17. Februar mit dem traditionellen Fasnachtsfeuer mit Bewirtung gefeiert.