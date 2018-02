Wutöschingen Die Degernauer Straße in Wutöschingen wird im Sommer saniert

Der Kreis setzt im Sommer die Sanierungs-Maßnahme in Wutöschingen um, die schon seit dem Jahr 2013 geplant ist.

Der Fahrbahnbelag der Degernauer Straße (K 6567) in Wutöschingen wird durch den Landkreis saniert. Diese Maßnahme ist bereits seit dem Jahr 2013 geplant und soll nun im Laufe des Jahres, voraussichtlich in den Sommerferien, durchgeführt werden. In diesem Zuge sind durch das Regionalwerk Hochrhein eine Erdverkabelung für die Stromversorgung und neue Hausanschlüsse geplant. Auch die Badenova wird einige Hausanschlüsse an das bereits verlegte Erdgasnetz vornehmen und vom Kabelversorger Primacom sowie von der Telekom ist die Verlegung von Leerrohren vorgesehen.

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung in Wutöschingen wird dann ebenfalls einige neue Hausanschluss-Schieber im Kreuzungsbereich Poststraße, Ringstraße und Siedlung sowie neue Schiebekreuze einbauen. Die beidseitig vorhandenen Gehwege sollen ebenfalls saniert und mit neuen Randsteinen aus Granit versehen werden.

Diese Kosten sind jedoch laut Straßengesetz von der Gemeinde zu tragen. Außerdem muss die Gemeinde für die Planung und Bauüberwachung dieser zusätzlichen Bauarbeiten einen Verwaltungskostenbeitrag leisten. Somit werden sich die Kosten, die die Kommune selbst zu leisten hat, laut einer Kostenschätzung des Straßenbauamts auf rund 200 000 Euro belaufen. Für die Gehwegsanierung sind im Haushalt 192 000 Euro eingeplant.

Der Gemeinderat stimmte bei seiner jüngsten Sitzung dieser Maßnahme zu und entschied sich des Weiteren dafür, die Straßenbeleuchtung in diesem Straßenzug zu erneuern. Die alten Peitschenmasten entlang der Degernauer Straße sollen gegen moderne LED-Straßenleuchten ausgetauscht werden und für die Stromversorgung dieser Straßenbeleuchtung wird auch noch ein neues Kabel eingezogen.

Die Kosten für die 21 neuen Straßenlampen inklusive Straßenbeleuchtungskabel belaufen sich auf 96 500 Euro, im Haushaltsplan sind 90 000 Euro dafür vorgesehen. „Wir sind froh, dass diese Holperpiste nun endlich saniert wird und leisten unseren Beitrag, dass auch die Fußgänger einen gepflegten Weg erhalten“, bestätigte Bürgermeister Georg Eble. Einen abgegrenzten Streifen für den Fahrradverkehr wird es jedoch in diesem Bereich nicht geben, die sechs Meter Fahrbahnbreite reichen für eine solche Möglichkeit nicht aus.