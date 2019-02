von Yvonne Würth

Ein weiteres Geheimtipp-Konzert gab es mit dem Black Pepper Collective im Purpur in Horheim. Die Plätze im Kulturlokal waren schnell ausverkauft, denn die Musiker der neu gegründeten Band haben bereits jetzt einen guten Ruf in der Region. Bandleader Johannes Mutter studiert Elektrotechnik, beim Musikverein Wutöschingen ist er als Gold-Junge bekannt, da er das Leistungsabzeichen in Gold auf der Trompete besitzt. Er war bereits mit Gitarrist Jonas David bei der Band Funkschrank aktiv, ebenso wie zuvor schon bei der Bigband des Klettgau-Gymnasiums Tiengen.

Exil-Musiker aus Venezuela

Für den Auftritt in Horheim sind kurzfristig Schlagzeuger Pascal Haas und Saxophonist Malte Breuhaus ausgefallen, für sie sprangen Julian Höferlin und Bernd Keller aus Tiengen ein. Der Namensgeber der Band ist Wilbert "Black" Pepper, 23-jähriger Profi-Kontrabassist aus Venezuela. Erst vor zwei Wochen gab es einen Bericht über den Musiker im Exil in BR Klassik: "Ich bin Musiker, ich bin nicht Politiker, aber ich habe meine Meinung von dieser Politik." Nachdem der Künstler aus dem Krisenland Venezuela geflüchtet ist, steht er vor der Aufgabe, sich eine neue Existenz in der fremden Kultur aufzubauen. Zur Band gehört außerdem die junge talentierte Sängerin Britta Allies, Gesangs-Studentin in Freiburg.

Musik geht in die Beine

Die musikalische Reise im Purpur begann in den 1960er Jahren, führte über Hits aus den 70er und 80er Jahren mit diversen Soul- und Funk-Energiebündeln zurück ins 21. Jahrhundert. Auch ging es in die südamerikanische Heimat des Bassisten Wilbert "Black" Pepper: "Da fällt es manch einem Zuschauer schwer, ruhig sitzenzubleiben." Wie bereits im Vorfeld versprochen, begeisterte das Black Pepper Collective die zahlreichen Zuhörer mit ihren Hits von Amy Winehouse, Carlos Santana, Herbie Hancock, Kool & The Gang, Al Green und Camilla Cabello. Auch fürs Auge gab es Interessantes zu entdecken: Bilder von Antje Riegel aus Waldshut-Tiengen hängen noch bis Ende Juli im Purpur in Horheim.