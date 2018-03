Wutöschingen Die Alemannenschule stellt sich beim Tag der offene Tür vor

Schüler der Alemannenschule zeigen Besuchern das Lern- und Raumkonzept der Gemeinschaftsschule. Auch Lehrer und Schüler haben dort andere Namen.

Beim Tag der offenen Tür an der Alemannenschule (ASW) verschaffte nsich zahlreiche Eltern und Kinder einen Eindruck über das Lernen an dieser Gemeinschaftsschule. Mit Begeisterung führten engagierte Lernpartner, so werden die Schüler dort genannt, interessierte Gruppen durch die einzelnen Lernhäuser und erklärten anschaulich den Schulalltag an der ASW. Das selbstbestimmte und freie Lernen wurde mit praktischen Beispielen beschrieben und das Resümee der Jugendlichen, die sich hier bereits gut mit dem neuen Schulsystem angefreundet haben, war äußerst positiv. "Es gibt hier auch strenge Lehrer, aber wir pflegen alle einen sehr freundlichen Umgangston und sie sind nicht gegen uns, sondern unsere Verbündete, sie heißen bei uns auch nicht Lehrer, sondern Lernbegleiter", erklärt die zwölfjährige Benita Ruhle aus der siebten Klasse.

Mit Darbietungen des Schulorchesters, des Schulchors und der Musical-AG wurden die Gäste unterhalten. Sie konnten sich ein Bild von dem machen, was im musischen Zug der Schule geboten wird. Zu den einzelnen Fachschaften erhielten die Eltern Auskünfte und Informationen bei den Lernbegleitern, auch die weiteren schulischen Anbindungen nach Abschluss der neunten oder zehnten Klasse sowie die beruflichen Chancen wurden bei einem Infostand aufgezeigt.

Derzeit hat die ASW vier volle Lehrerstellen, zwei im Gymnasialbereich, eine in der Sekundarstufe und eine in der Grundschule ausgeschrieben, es gibt 30 Bewerber. Allerdings fehlen noch interessierte Fachlehrer für die Fachlehrstellen Hauswirtschaft und Sport. In spätestens acht Wochen soll die zweite Ausschreibungsphase erfolgen. "Wir bräuchten noch fünf weitere Stellen", sagt Schulleiter Stefan Ruppaner. Er bemängelt, dass einfach zu wenige Stellen seitens des Kultusministeriums zur Verfügung gestellt werden. "Die Bewerber sind jetzt noch da, die Stellen müssten einfach zur Besetzung freigegeben werden, denn im Sommer sieht die Situation ganz anders aus, dann haben die Stellen suchenden Lehrer eine Position gefunden", erklärt der Schulleiter. Er ergänzt: "Wir hoffen, dass wir für alle Fächer und alle Clubs (das sind die Nebenfächer) ausreichendes Lehrpersonal für das neue Schuljahr einstellen können, es wird auch einige Zuversetzungen aus anderen Schulen geben."

Die ASW rechnet damit, auch im neuen Schuljahr wieder mit drei Klassen in der fünften Jahrgangsstufe zu starten. In diesem Schuljahr können die Absolventen nach der Mittleren Reife noch nicht direkt bei der ASW in die Gymnasiale Oberstufe wechseln. Die Einrichtung der Sekundarstufe II musste aufgrund der umfangreichen und komplizierten Antragsgestaltung um ein Jahr verschoben werden. "Es ist ein nicht nachvollziehbares Prozedere und nun können wir den Bau des Gymnasiums zum Start des kommenden Schuljahres nicht mehr realisieren", sagt Bürgermeister Georg Eble. Aber im Schuljahr 2019/20 soll es mit der Oberstufe dann soweit sein.