Wer am Freitagabend keinen Platz mehr in der Ofteringer Klosterschüer fand, muss sich im Nachhinein noch mehr ärgern. Denn, wer nicht dabei war, der verpasste einen grandiosen Auftritt der A-cappella-Formation Sixpack aus Bayreuth. Die Kombination von teils abstrusem Wortwitz, skurrilen Gags und grandiosem Gesang begeisterte die 220 Besucher. Das Programm „Goldsinger“ hält, was der Titel verspricht. Die sechs Doppelnull-Agenten sind dabei natürlich in geheimer Mission unterweges und jagen den bösen Wicht. Alles verpackt in ungewöhnliche Arrangements von bekannten Liedern.

Wutöschingen Das Konzert des Musikvereins Degernau war eine Reise voller Abenteuer Das könnte Sie auch interessieren

Mit dem nötigen Unernst kündigt Johannes Betz ein Stück in drei Akten an, klar dass er die Aktenorder dabei hat und daraus die absonderlichsten Geschichten vorliest. Alles garniert mit A-cappella-Gesang der allerfeinsten Sorte. Das Publikum hatte von den ersten Tönen an Feuer gefangen, klatschte begeistert mit und feierte die einfallsreichen Sixpacker.

Wutöschingen Der Kulturring Wutöschingen feiert sein 30-jähriges Bestehen mit besonderen Künstlern – und einem Bauchredner Das könnte Sie auch interessieren

Eine geheime Botschaft war unter einem Stuhl in der ersten Publikumsreihe versteckt. Es war der Einkaufszettel für Erich Honecker, einst mächtigster Politiker der Deutschen Demokratischen Republik. Eines der Glanzstücke an diesem Abend war das „Telefongschräch“ von Margot Honecker (Bernd Esser) mit Agent 003 (Lars Kienle). Dabei ging es um die „Liebesbeziehung“ von Honeckers Frau zu einem Spitzel. Der Weg zu ihm führte mit sächsischem Akzent via „Blue Bayou“ zum „Geliebten“. Einfach bewundernswert, wie absichtlich falsch ein so grandioser Countertenor wie Bernd Esser singen kann, um das Publikum zum Lachen zu bringen.

Originelle Interpretationen

Begeisterung lösten auch die vielen originellen Interpretationen von bekannten Pops-Songs. Die Palette reichte vom Beatles-Titel „Octopus‘s Garden“ bis hin zum zotigen „Bobby Brown“ von Frank Zappa aus. Wer aus Bayreuth, der Stadt der Wagner-Festspiele, kommt, der kann sich der klassischen Musik wohl nicht verschließen – schon gar nicht auf der Konzertbühne. Und wer einen solch grandiosen Countertenor wie Bernd Esser in seinem Ensemble hat, schon gar nicht. Bei der Arie „Barcarolle“ aus „Hoffmans Erzählungen“ („Les contes d‘Hoffmann“) kam seine grandiose Stimme zur Geltung. Das Publikum war spätestens nach dieser Darbietung nicht mehr zu halten.

Auch Animateursqualitäten

Klar, dass die Profis auf der Bühne diese Stimmung aufgriffen. Bei „Born To Be Alive“ (Patrick Hernandez) ging die Post ab. Chris Strobler spielte perfekt mit dem Publikum, das sich auf seine Animation zum Mitsingen nur allzu gerne einließ. Irgendwie entspricht es der abstrusen Logik der Show, dass die tollpatschig-sympatichen Agenten trotz ihrer Orientierungslosigkeit den „Bosewicht“ am Ende kriegen. Nach zwei Zugaben verließen die Sixpacker unter Beifallsstürmen die Bühne.