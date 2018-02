Wutöschingen Der vierte Poetry-Slam in Ofteringen steht bevor

Der vierte Poetry-Slam in der Klosterschüer findet am Freitag, 23. Februar, statt. Die Themenvielfalt reicht von komisch über kritisch bis nachdenklich. Anmeldungen sind noch möglich.

Wer möchte gerne einmal bei einem unkomplizierten Dichterwettstreit auf der Bühne stehen und seine eigenen Werke präsentieren? Beim Poetry-Slam am Freitag, 23. Februar ist dies in familiärer Atmosphäre in der Klosterschüer in Ofteringen um 20 Uhr möglich – wer Lust hat, kann sich noch kurzfristig anmelden und mitmachen. Bereits zum vierten Mal bietet der Kulturring Wutöschingen jungen wie alten Menschen die Gelegenheit, ihre literarischen Begabungen zu präsentieren.

Bei einem Vortragswettbewerb, bei dem sowohl die Texte als auch die Präsentationen bewertet werden, geht es darum, Selbstgeschriebenes oder auch kleine Comedy-Aufführungen von einer Dauer zwischen fünf und acht Minuten darzubieten. Das Publikum entscheidet, was ihm gefällt. Der Poetry-Slam kennt keine Altersklassen, jeder kann mitmachen, egal ob im Teenager- oder im Seniorenalter. Beim Poetry-Slam steht die Sprache im Mittelpunkt, mal heiter, mal komisch, mal verspielt, mal ernst, mal kritisch oder auch frech – mit Rhythmus oder gereimt, aber grundsätzlich ohne Requisiten und ohne instrumentale Begleitung.

Der Slam macht die Poesie lebendig und bringt sie in die Gegenwart. Als besonderer Gast wird Aljosha Konter mit dabei sein und ebenfalls mit neuen Texten, aber auch mit seiner Musik begeistern. Moderiert wird der offene Dichterabend von Marvin Suckut, der den Ablauf des Wettstreits organisiert. Anmeldungen unter der Telefonnummer 07746/852 11 oder per E-Mail (aloll@wutoeschingen.de) sind noch möglich.