Wutöschingen Der Männergesangverein Frohsinn ist eine kleine Sängerschar mit großen Plänen

Der Männergesangverein Frohsinn will die Chilbi in diesem Jahr wieder stattfinden lassen. Auch die beliebte Feier am 1. Mai steht erneut im Kalender.

Die Anzahl der aktiven Sänger ist beim Ofteringer Männergesangverein Frohsinn zwar von 19 auf 14 gesunken, aber die Freude und der Spaß am Singen blieb dennoch erhalten. Mit großer Erleichterung vernahmen die Mitglieder bei der Hauptversammlung, dass der langjährige Dirigent Bruno Stanisch nun nach langer Krankheit wieder den Dirigentenstab schwingt und mit viel Zuversicht das Motto für die nächste Chilbi in Ofteringen verkündete. "It's Chilbi-Time", soll laut Stanisch die Überschrift am 13. Oktober lauten. Dieses Jahr soll die Chilbi auch nicht wieder ausfallen.

"Es ist mir wichtig, dass wir an dieser schönen Tradition festhalten und deshalb ist es mein Hauptziel für dieses Jahr, mit dem Chor neues, schwungvolles Liedgut bis dahin einzustudieren", versprach der Dirigent. Er ist sich sicher, dass auch Gutes im kleinen Kreis gelingen kann, wenn man mit Freunde und Einigkeit zusammenhält. Die Chilbi musste im vergangenen Jahr aus Mangel an teilnehmenden Gruppen und Vereinen sowie krankheitsbedingt abgesagt werden.

Das beliebte 1.-Mai-Fest fand hingegen trotz schlechter Wetterbedingungen statt. Der Männergesangverein hatte für Zelte gesorgt und die Klosterschüer als gemütlichen Rückzugsort für frierende Wanderer geöffnet. Dies sprach sich wohl herum, denn die Torten und Kuchen waren in Windeseile aufgegessen und auch die Vespermalzeiten sowie die mit viel Liebe zubereiteten Rösti kamen sehr gut an. Dieses Fest will der Verein auch in diesem Jahr wieder wie gehabt feiern. Auch die Teilnahme an der Fasnacht wird erwünscht, die Männer müssen sich dafür noch einen Auftritt ausdenken.

Fleißig trafen sich die Sänger auch zum Proben, denn beim Stephanstag an Weihnachten sowie beim traditionellen Singen am Lindenbaum und im Kloster sowie in Kooperation mit dem Wutöschinger Männerchor in Weisweil und auch beim Jahreskonzert der Wutöschinger Sängerfreunde waren geübte Stimmen gefragt. 22-mal trafen sich die Sänger zum Proben und zusätzlich noch 34-mal gemeinsam mit der Wutöschinger Sängerschar.

Die zahlreichen runden Geburtstage der Mitglieder gaben Anlass zum Feiern, außerdem mussten sich die Sänger von einigen Freunden am Grab verabschieden. Neben den 14 aktiven Mitgliedern gibt es 72 passive, davon sind fünf Ehrenmitglieder. Zwei Sänger wurden bei der Versammlung neu zu Ehrenmitgliedern ernannt, denn ihre Mitgliedschaft beträgt bereits 40 Jahre. Für diese langjährige Treue wurden Alois Hoffmann und Werner Büche, die Beide in der Vergangenheit auch im Vorstand aktiv waren, geehrt. Sie bekamen jeweils aus der Hand des Vorsitzenden Herbert Stoll eine Vereinszinntafel sowie eine Ehrenurkunde überreicht.