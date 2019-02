von Yvonne Würth

Der Kirchenchor Schwerzen-Horheim traf sich zur Hauptversammlung im Gasthaus „Adler“ Schwerzen. Zuvor feierte Pfarrer Thomas Mitzkus einen Taizé-Gottesdienst samt Kerzenweihe und Einzel-Blasius-Segen in der Kirche St. Johannes der Täufer in Schwerzen. Der Kirchenchor sorgte zusammen mit der Instrumentalgruppe rund um Stefan Stoll für die musikalische Umrahmung in der gut besuchten Kirche.

53 Absagen

Der Chor steht seit genau einem Jahr ohne festen Chorleiter da. Der Vorsitzende Bertram Wagner hat 53 potenzielle Chorleiter angefragt und ebensoviele Absagen erhalten. Ihre Auftritte nahmen die Sänger mit der Hilfe von vier Chorleitern wahr, die jeweils nur einen gewissen Zeitraum zur Verfügung standen: Helga Baum, Gaby Schilling, Kantor Andreas Konrad und Christoph Jacobi. Dazwischen leitet die langjährige ehemalige Vorsitzende, Elfriede Wagner, den Chor musikalisch. Ohne musikalische Ausbildung greift sie auf Taizé-Gesang zurück, um den Chor bei der Stange zu halten.

Lob für gute Leistungen

Präses Pfarrer Thomas Mitzkus lobte die Sänger für die Leistung im vergangenen Jahr, die ohne festen Chorleiter erbracht wurde: „Sie haben eine neue Disziplin gekürt, „Dirigenten-Flexibilität“ oder „Fünfkampf“, was Sie letztes Jahr geleistet haben, ist beachtlich. Und nicht als Not-Programm. So eine schöne Mitgestaltung des Kirchenjahrs habe ich noch nie so erlebt.“

Ehrungen

Für langjähriges Singen im Chor wurden Renate Hausy und Elfriede Wagner geehrt, beide für 30 Jahre. Renate Hausy gehörte 25 Jahre als Beisitzerin dem Vorstand an, Elfriede Wagner hatte nach drei Jahren als Schriftführerin 22 Jahre das Amt der Vorsitzenden ausgeübt, das nun ihr Mann Bertram innehat. Er dankte ihr besonders herzlich.

Minus in der Kasse

Gute Probenbesucher bei 34 Proben waren Maria Schmid, Monika Stoll, Bertram Wagner und Gerhard Zimmermann, alle hatten nur einmal gefehlt. Der Probenschnitt war mit mehr als 80 Prozent allerdings rückläufig. Da an Einnahmen nur Zuschüsse, Spenden und Beiträge der Passivmitglieder hereingekommen sind, verzeichnete Kassiererin Marianne Kramer-Merz durch den Ausflug ein großes Minus.

Termine

Schriftführerin Edeltraud Bulz berichtete über neun kirchliche und zwei weltliche Anlässe, mit Christoph Jacobi und Gastsängern konnte am zweiten Adventssonntag die Christkindlmesse gesungen werden, mit Credo statt des Gloria. Der Ausflug ging nach Rapperswil auf den Spuren des Reformators Ulrich Zwingli. Für das nächste halbe Jahr konnte bereits geplant werden. Kantor Andreas Konrad wird für das Patrozinium proben und die Chöre aus Grießen sowie Horheim/Schwerzen zusammennehmen. Die Patrozinien Ende Juni liegen nur eine Woche auseinander.

Der Kirchenchor Schwerzen-Horheim probt mittwochs um 19.30 Uhr im Pfarrheim Don Bosco, neue Mitglieder und Gastsänger sind willkommen. Informationen gibt es unter der Telefonnummer 07746/33 53.