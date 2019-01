von Peter Umstetter

Ein Raub der Flammen ist in der Nacht zum Montag ein Bauernhaus in Schwerzen geworden. Dabei wurden vier Erwachsene und ein Kind verletzt, die alle mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert worden sind. Den Gebäudeschaden schätzt die Polizei auf mindestens 300.000 Euro.

Flammen schlagen aus den Fenstern

Kurz nach Mitternacht war die Feuerwehr Wutöschingen alarmiert worden, die mit 54 Einsatzkräften der Abteilungen Wutöschingen, Horheim und Schwerzen zu dem Großbrand im Stockenweg ausgerückt ist. „Die Flammen schlugen bereits im Erdgeschoss durch die Fenster, als die Einsatzkräfte am Stockenweg ankamen“, berichtete Gesamtkommandant Andreas Denoke im Gespräch mit dieser Zeitung. Auch das erste Obergeschoss war schon von dem Feuer betroffen.

Nicht mehr bewohnbar ist dieses Bauernhaus in Wutöschingen-Schwerzen. Die Flammen eines Brandes haben es in der Nacht zum Montag zerstört. Fünf Personen, darunter ein Kind, wurden verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. | Bild: Lucia van Kreuningen

Da das Treppenhaus bereits durch die Flammen zerstört war, wurde die Drehleiter von der Feuerwehr Tiengen angefordert. Mit ihr wurde ein zweiter Zugang ermöglicht, um in das Dachgeschoss zu gelangen, wo nach weiteren Verletzten gesucht wurde. Aus Lauchringen war der Gerätewagen Atemschutz angefordert worden, wie Denoke berichtete. Da es sich um ein Feuer der Kategorie „Brand 3“ handelte, waren vorsorglich auch Fachberater des Technischen Hilfswerks vor Ort, um eventuelle Vorkehrungen zur Gebäudeabsicherung zu treffen. Dies war jedoch nicht erforderlich.

Ursache noch unklar

„Das Feuer war schnell unter Kontrolle und wurde komplett im Innenangriff gelöscht“, erläuterte Andreas Denoke. Der Gesamtkommandant ist mit der Arbeit aller Einsatzkräfte „sehr zufrieden“. Warum es zu dem Brand gekommen ist, ist derzeit noch unklar und soll von Brandsachverständigen ermittelt werden. Die Bewohner, eine Familie mit vier Erwachsenen und einem Kind, wiesen Symptome einer leichten Rauchgasvergiftung auf. Alle wurden vorsorglich stationär in einem Krankenhaus aufgenommen.

Haus ist nun unbewohnbar

Auch Wutöschingens Bürgermeister Georg Eble war zum Einsatzort gekommen, um sich ein Bild von dem Brand und dem Schaden zu machen. Das ältere Bauernhaus ist so zerstört, dass es unbewohnbar wurde. Nach Schätzung der Polizei ist ein Schaden in Höhe von 300 000 Euro entstanden. Ob es eine finanzielle Unterstützung geben wird, wie es in anderen Gemeinden nach Bränden der Fall war, konnte Eble auf Nachfrage noch nicht beantworten. „Wir müssen jetzt erst mal schauen, wo wir die Bürger unterbringen, wenn sie aus dem Krankenhaus entlassen werden“, so der Bürgermeister.

54 Einsatzkräfte vor Ort

Insgesamt waren 54 Kräfte der Feuerwehr, ein leitender Notarzt, der Rettungsdienst sowie der DRK-Ortsverband Wutöschingen und die Polizei im Einsatz. Um eventuell noch vorhandene Glutnester schnell bekämpfen zu können, hat die Feuerwehr eine Brandwache eingerichtet.