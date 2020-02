von Yvonne Würth

Die Hauptschaltstelle von Energiedienst soll neu gestaltet werden, das hat der Gemeinderat Eggingen in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Der Energieversorger will wegen wetterbedingter Schäden an der Fassade neu bauen. Als Standort wurde der Platz hinter den Parkplätzen beim Eingang des Energiedienst-Gebäudes vorgeschlagen. Die Gemeinderäte lehnten dies ab: „Wir wollen nicht etwas für die Zukunft verbauen“, so Holger Albicker.

Denn so wäre eine Erweiterung des Kindergartens nur erschwert möglich. Die einzigen freien Grünstücke befinden sich vor und hinter dem Eingangsbereich, der sich wie ein kurzer T-Strich quer zum Hauptgebäude befindet und in dem vor dem Umbau eine Hausmeisterwohnung war. Um den Kindern die hintere Grünfläche als Spielfläche zu erhalten, ist der vordere Grünbereich als Fläche zur Erweiterung im Blick. Die Räte schlugen zwei Alternativen vor: direkt hinter dem Buswartehäuschen oder in Kombination mit der Hauswand und damit besser vor Wind und Wetter geschützt am alten Standort.

Aus dem Gremium wurde auch eine Verkleinerung gewünscht, da das Häuschen recht groß sei. Die halbe Höhe würde einen Blick darüber ermöglichen und es optisch verkleinern, dafür könnte es mehr in die Breite gehen und sich etwa an den Zaun der Außenanlage anschmiegen. Neben der Straßenbeleuchtung sind im Häuschen auch die Verbindungen der TV-Anlagen untergebracht. Das Angebot über 8960 Euro liegt vor. Bürgermeister Karlheinz Gantert wird Rücksprache mit Energiedienst halten und die Vorschläge ansprechen.