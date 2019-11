Der Förderverein Hospiz im Landkreis Waldshut ist aufgelöst. Einstimmig haben das Vorstand und Mitglieder diese Woche in einer Versammlung im Wutöschinger Pfarrhaus entschieden. Petra Kirchner wurde zur Liquidatorin gewählt. Sie wird die Abwicklung des Fördervereins regeln. Das Vermögen von rund 12.000 Euro wird nach einstimmigem Beschluss der Einrichtung Young Care der Caritas Hochrhein gespendet. Das ist der Kranken- und Intensivpflegedienst für Kinder und Jugendliche, die zu Hause betreut werden.

Vor dem Liquidationsbeschluss wurde in einer Aussprache deutlich, dass die Enttäuschung tief sitzt. Das Landratsamt und die Projektgruppe Hospiz hätten den Vorstandsmitgliedern den Eindruck vermittelt, dass ihre Aufbauarbeit nicht mehr gebraucht werde. Die Initiative im östlichen Landkreis habe den Boden für dieses Projekt bereitet. Standtort in Klettgau, Träger und Investor waren bereits gefunden. Nun kam alles anders.

Nach einem Treffen mit Landrat Martin Kistler habe man in einer Mitgliederversammlung die Satzung auf die neuen Bedürfnisse abgestimmt und den Namen von Förderverein Hospiz im Klettgautal in Förderverein Hospiz im Landkreis Waldshut umbenannt. Schon beim Gespräch im Landratsamt sei den Vorstandsmitgliedern deutlich zu verstehen gegeben worden, dass maximal ein Beisitzerposten für die Initiatorin der Hospiz-Initiative, Carmen Würth, beim neuen Förderverein Hospiz drin sei, und bei den laufenden Aktivitäten Zurückhaltung geübt werden sollte. Es kam aber nie zu den angekündigten Wahlen. Aus der Presse habe man dann erfahren, dass ein neuer Förderverein für das Hospiz in Tiengen gegründet wird – ohne die Frauen aus dem Wutachtal und Klettgau.

Die Argumente aus dem Landratsamt Die Stellungnahme Zu den Disharmonien zwischen dem nun aufgelösten Förderverein Hospiz im Klettgau, dem Landkreis und der Projektleitung äußerte sich Kreisverwaltungsdirektorin Sabine Schimkat gegenüber dieser Zeitung. Kommunikation Anders als der Vorstand des Vereins sieht die Leiterin des Dezernats Arbeit, Jugend und Soziales, Sabine Schimkat, kein Kommunikationsproblem. Die Vorsitzende des Fördervereins, Sabine Fink, und Carmen Würth seien Mitglieder der Projektgruppe. „Sie waren informiert und haben nicht erst aus der Presse erfahren, dass ein Hospiz gebaut wird.“ Satzung Die Dezernatsleiterin betont, dass kein Mitglied der Projektgruppe oder ein Vertreter des Landrats­amtes zur Mitgliederversammlung des Fördervereins eingeladen wurde, in der die Satzung den neuen Gegebenheiten angepasst wurde. Sie erklärt: „Der neue Förderverein muss breit aufgestellt und auf das Hospiz in Tiengen fokussiert sein.“ Gerade beim Sponsoring müsse „etwas passieren“, um Finanzierungslücken des Hospizes zu schließen. Man habe den Vorstand des bisherigen Fördervereins dazu eingeladen, den Verein neu aufzustellen. Dazu hätte die Satzung auf den Standort Tiengen angepasst werden müssen, erklärt Schimkat. Förderverein Dietmar Wieland, langjähriger Geschäftsführer der AOK-Bezirksdirektion Hochrhein-Bodensee, sollte den Förderverein mit den Klettgauern aufbauen: „Sie sollten eingebunden werden, aber nicht in vorderster Reihe. Wir bedauern, dass es nun so gelaufen ist. Uns wäre lieber gewesen, wenn der Verein weiter mitmachen würde“, erklärt Sabine Schimkat. Sie bedauert, dass sich die Vorstandsmitglieder des bisherigen Fördervereins „abgeschnitten fühlen“. Offiziell müsse der neue Förderverein Hospiz noch gegründet werden, Dietmar Wieland sei von der Projektgruppe mit dieser Aufgabe betreut worden. Sabine Schimkat sagt: „Mein Wunsch ist, dass wir gemeinsam diesen Weg gehen und nicht getrennt.“

Die neue Satzung wurde mit einem Begleitschreiben im Juni 2019 an Landrat Martin Kistler, Kreisverwaltungsdirektorin Sabine Schimkat und den Arbeitskreis Hospiz geschickt. Darin wurden Unmut, Unverständnis und Entrüstung der Mitglieder formuliert, wie der Vorstand des Fördervereins Hospiz im Klettgautal behandelt werde. In dem Schreiben (es liegt der Redaktion vor) wurde auch kritisiert, dass die Vorleistungen des Fördervereins im Arbeitskreis nicht mehr einbezogen wurden. Die Enttäuschung darüber wurde in der Auflösungsversammlung noch einmal deutlich.

Carmen Würth und ihren Mitstreiterinnen im Vorstand fehlt die Perspektive, ihren Förderverein fortzuführen. „Es war eigentlich daran gedacht, dass der kleine Förderverein in einen großen übergeht, man hätte auf unseren Verein aufbauen können“, erläutert die stellvertretende Vorsitzende, Waltraud Braun. Sie leitete die Auflösungsversammlung, da die Vorsitzende Simone Fink ihr Amt aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausüben kann. Trotz der Differenzen mit dem Landratsamt und der Projektgruppe, wollen sich Vorstand und Mitglieder weiterhin für das Hospiz im Landkreis Waldshut engagieren, wurde in der Versammlung betont.