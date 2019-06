von Yvonne Würth

In der ersten Hauptversammlung begrüßte der Vorstand des Fightclub Wutöschingen 2017 eine große Zahl an Mitgliedern. Nachdem sich 2017 zwei Trainer und mehrere Mitglieder von der Kickbox-Schule Wutöschingen gelöst hatten, um einen Verein zu gründen, erhielten diese Unterstützung seitens der Gemeinde. Bürgermeister Georg Eble leitete nicht nur die für Vereine üblichen Zuschüsse weiter, sondern fand auch Platz für Trainingszeiten in der Alemannenhalle sowie neu in der Wutachhalle Horheim.

Mittlerweile ist der Fightclub ein eingetragener Verein und bereitet seine Mitglieder auf Wettkämpfe vor. Außerdem findet Selbstverteidigung statt, auch Nachwuchs wird herangezogen. Trainerin Vanessa Müller: „Es gibt großen Kinderzuwachs.“ In der Jugendgruppe ab fünf Jahren werden Selbstverteidigung, Fallschule, Bodenkampf trainiert, im Moment liegt ein Schwerpunkt auf Kickboxen.

Trainer Alexander Frescher, zugleich Stellvertreter, ist zufrieden: „Motiviert sind sie alle.“ Von den 35 Mitgliedern kommen zehn immer. Drei größere Anschaffungen stehen an: Boxsäcke, Schlagpolster und Brustpanzer. Schriftführer Christian Breitmayer: „Es läuft alles an. Die Vorarbeit hat Mickie gemacht, der Rest spielt sich ein. Die Turnier-Organisation werde ich übernehmen.“ Sorgen machen die Kosten für Turnieranmeldungen. Eine Logoänderung mit dem Zusatz „Kickboxing“ wird beantragt, da es Verwechslungen gegeben habe.