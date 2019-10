von Yvonne Würth

Defekte Heizöltanks beschäftigten den Gemeinderat Eggingen. Ein Unglück konnte im Sommer knapp verhindert werden, denn einige Tage, nachdem die beiden Tanks beim Probelokal des Musikvereins im Sommer in der Stühlinger Straße 1 frisch mit Heizöl befüllt waren, schaute einer der Musiker routinemäßig nach den Tanks und entdeckte eine Beulenbildung: Die etwa 36 Jahre alten Tanks waren instabil geworden und drohten, zu platzen.

Nach Absprache mit der Verwaltung konnte die Firma Schönle Haustechnik durch schnelles Einschreiten verhindern, dass die Tanks ausliefen. 4000 Liter Heizöl wurden in Ersatztanks umgepumpt.

In der September-Gemeinderatssitzung informierte Bürgermeister Gantert darüber und die Räte baten um eine langfristige Lösung mit eventueller neuer Heizungsanlage, die etwa Erdgas statt Öl verwendet. Denn vor dem kommenden Winter muss nun auf jeden Fall im Probelokal gebaut werden, da die Heizöltanks nur durch eine kleine Öffnung zu erreichen sind.

Hauptamtsleiterin Susanne Kaemmer hat beim Gasversorger Badenova angefragt, ob in diesem Bereich der Stühlinger Straße in nächster Zeit eine Erdgasleitung verlegt wird. Dies sei allerdings in den nächsten beiden Jahren nicht geplant.

Das Angebot der Firma Schönle Haustechnik mit der Demontage der alten Öltanks, der Schaffung eines Türdurchbruchs in die Außenwand sowie den Einbau einer neuen Außentüre und die Leihe von zwei Heizöltanks in Höhe von 14.562 Euro erscheint dem Gremium als „Übergangslösung“ zu hoch.

Das Aufstellen der Heizöltanks im Freien, wie die Räte vorschlugen, ist nicht zulässig. Ralf Schönle war anwesend, stellte die Situation vor, informierte über andere Energiearten und stand für Fragen zur Verfügung. Langfristig wünschten die Räte, weg vom Erdöl und hin zum Erdgas zu kommen.

Das Gremium entschied, dass ein Teil der Arbeiten, wie die Schaffung eines Türdurchbruchs in die Außenwand, durch den Musikverein ausgeführt werden sollen, um Kosten einzusparen. Dies hängt jedoch vom eingebauten Mauerwerk ab.