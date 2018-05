Wutöschingen Das haben die beiden Wutöschinger Bodo Dohse und Wolfgang Kaiser auf dem Traumpfad von München nach Venedig erlebt

Bodo Dohse und Wolfgang Kaiser sind auf dem 500 Kilometer langen Traumpfad von München nach Venedig gewandert und haben dabei die Alpen überquert. Was Sie bei ihrer Wanderung erlebt haben, erzählen die beiden Wutöschinger am 14. April bei einem Vortrag in der Mediothek.

Von München nach Venedig zu Fuß? Das klingt unerreichbar? Ist es aber tatsächlich gar nicht. Bodo Dohse und Wolfgang Kaiser aus Wutöschingen haben es getan und berichten bei ihrem Bildervortrag am 14. April um 20 Uhr in der Mediothek Wutöschingen über ihre Erlebnisse. Auf dem legendären Traumpfad sind die beiden Wutöschinger im vergangenen Sommer von München nach Venedig gelaufen.

25 Tage waren sie unterwegs auf dem legendären Traumpfad, der auf dem Marienplatz in München startet, über die Alpen führt und dessen Ziel der Markusplatz in Venedig ist. 550 Kilometer sind sie gelaufen und aufgestiegen, haben drei Länder erobert und rund 25 000 Höhenmeter erklommen. Für beide war es ein unvergessliches Erlebnis.

Kräftezehrende Aufstiege und atemberaubende Ausblicke

"Die Überquerung der Alpen war für uns eine absolute Grenzerfahrung. Die Erinnerung an die Begegnungen mit Menschen, an kräftezehrende Aufstiege und atemberaubende Ausblicke wird uns immer bleiben", erklärt Wolfgang Kaiser. Bodo Dohse ergänzt: "Der Traumpfad hat eine Faszination, die einem nicht so schnell wieder loslässt."

28 Tage hatten die beiden für die Tour eingeplant, die drei Tage Puffer hatten sie aber nicht gebraucht. "Wir hatten Glück mit dem Wetter", berichtet Wolfgang Kaiser. "Wir sind zwar in starke Gewitter geraten, die mitten in den Bergen wahrlich angsteinflößend sind, aber vor Schneefall wurden wir verschont, so dass wir jeden Tag weiterlaufen konnten."

25 Tage ohne Pause eroberten der 47-jährige kaufmännische Leiter Bodo Dohse und der 49-jährige Vertriebsleiter Wolfgang Kaiser die Alpenwelt. "Die Atmosphäre ist wirklich fantastisch, tagsüber die phänomenale Bergwelt und abends in den Berghütten nette Kontakte mit Gleichgesinnten, das hat wirklich großen Spaß gemacht", erklärt Bodo Dohse.

Vorbereitung mit Joggen, Wandern und Berglaufen

Ein Jahr lang haben sich die beiden mit Joggen, Wandern und Berglaufen intensiv auf dieses Abenteuer vorbereitet und dass ist wichtig, wie beide betonen. "Der Traumpfad hält zwar, was sein Name verspricht, aber es ist eine Extremtour, die uns auch immer wieder an unsere Grenzen gebracht hat", betont Kaiser. "Ohne Vorbereitung und Training ist es kaum zu schaffen."

Vortrag: Wer mehr erfahren möchte, sollte sich den Vortrag am 14. April nicht entgehen lassen. Im Anschluss beantworten die beiden Alpenüberquerer auch Fragen. Der Eintritt ist frei. Der Besuch ist spontan möglich, dennoch freut sich das Team der Mediothek zwecks besserer Planung über eine Voranmeldung per E-Mail (mediothek@wutoeschingen.de) oder Telefon 07746/852 48