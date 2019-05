von Yvonne Würth

Die ersten warmen Tage locken nach gefühltem Dauerregen ins Freie und die Vorfreude auf die Sommerferien kann beginnen, denn das Wutöschinger Ferienprogramm ist online. Anmeldungen sind auf der Homepage (www.wutoeschingen.feripro.de) möglich.

Auch Schreinerin Angela Kunz ist wieder mit dabei. | Bild: Yvonne Würth

Damit die Kinder von Weitem bereits als Wutöschinger Ferienkinder zu erkennen sind, erhalten sie bei der Auftaktveranstaltung am Donnerstag, 11. Juli um 18 Uhr vor der Alemannenhalle in der Wutachstraße 5 das begehrte T-Shirt: „Bei der Auftaktveranstaltung bekommen die Kinder ihr T-Shirt. Die Kinder können sich an ausgewählten Bauernspielen messen und tolle Preise gewinnen. Wir freuen uns auf einen tollen Start in das Ferienprogramm„, erläutert Bürgermeister Georg Eble auf der Homepage.

Der Lindenhof mit Bäuerin Christina Burkard (Bildmitte) wird wieder mit zahlreichen Angeboten mit dabei sein. | Bild: Yvonne Würth

Über sechs Wochen, verteilt in verschiedenen Altersgruppen von drei bis 18 Jahren, gibt es 31 Angebote, für die sich die Kinder und Jugendlichen anmelden können. Dabei engagieren sich die meisten Vereine sowie ein Unternehmen sehr stark. Die meisten Angebote liegen zwischen vier und acht Euro pro Kind, bei den Schreinerarbeiten sind es 25 bis 28 Euro und das Angebot zur Fahrt in die Zipline-Area Hirschgrund kostet 34 Euro.

Die Vereine wie die Frösche (im Bild) sowie weitere Anbieter freuen sich auf gemeinsame Zeit und viel Spaß. | Bild: Yvonne Würth

Die meisten Anbieter der vergangenen Jahre sind auch dieses Jahr wieder dabei. Neu dazu gekommen ist der Kickboxing Fight Club 2017 mit Europameister Michael „Mickie“ Müller. Allen gemeinsam ist das aktive Tun, von „Spiel, Spaß, Wassermarsch-Die Feuerwehr„ über „Clown sein macht Spaß“ bis hin zu „Waterworld – Leben im Wasser“ können die Kinder Neues erleben und jede Menge Spaß haben.

Anmeldungen sind ab sofort online möglich (www.wutoeschingen.feripro.de), die Auftaktveranstaltung ist am 11. Juli um 18 Uhr vor der Alemannenhalle.