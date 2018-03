Wutöschingen Das Musik-Kabarett von Martin Schmitt begeistert die Gäste in der Klosterschüer

Martin Schmitt, der bayerische Comedy-Star, begeistert das Publikum mit seinen Liedern und Anekdoten.

Mit einem musikalischen Kabarett unter dem Motto „von Kopf bis Blues“ wurde das Publikum in der Klosterschüer von Martin Schmitt unterhalten. Das Programm des bayrischen Comedy-Stars kam bei den zahlreichen Gästen bestens an, der Applaus in Verbindung mit den Lachern war groß. Mit seinem alpenländischen Humor nahm Schmitt auch gerne die Nachbarstaaten aufs Korn.

Er brachte verschmitzt manche Anekdote aus seinem Künstlerdasein auf die Bühne. Seine Fähigkeiten als Pianist verstand Schmitt, in Verbindung mit einem breiten Grinsen oder einer lustigen Mimik und einem unverblümten, direktem Blick in die Zuschauerreihen bestens in Szene zu setzen.

Mit losen Sprüchen, Wortspielereien, zum Teil auch in englischer Sprache, aber vornehmlich auf urbayerisch und so manchem frechen Witz über Land und Leute, zog der Kabarettist die Zuhörer in seinen Bann, die dann auch aufgefordert waren, den bayrischen Vollgas-Test zu bestehen. Als die Fans seiner Show machte der Künstler die Personengruppe aus, die sich noch ans Schnurtelefon erinnern können und nicht unbedingt die, „aus der Fraktion der Schamhaarlosen“.

Mit der Hommage an die 70er Jahre „Wie kann man diese Zeit überleben“ konnten die Zuhörer amüsiert in der Vergangenheit schwelgen und mit dem Lied „Der Marder war da“ landete Schmitt einen echten Ohrwurm, in den das Publikum beim Refrain gerne mit einstimmte.

Auch eine Zeitreise in die Vergangenheit des Künstlers wurde den Gästen präsentiert sowie eine Ballade von Wolfgang Ambros, die dem Pianisten melancholische Klänge entlockte. Der schnelle Boogie-Woogie passte jedoch besser zu Schmitts Temperament und spätestens bei „Keep your Hands of her“ war das Publikum zum Mitklatschen und Mitsingen aufgetaut. Schmitt bezog die Gäste gern in sein Programm ein, ein teilnahmsloses Zurücklehnen war an diesem Abend nicht gegeben und besonders die erste Reihe erfreute sich einer direkten Ansprache. Wie verlangt, hatte der Künstler auch noch Zugaben parat. Ganz am Schluss wechselte Schmitt noch den Dialekt und riss in breitem Sächsisch die Zuschauermenge förmlich vom Stuhl.