von Yvonne Würth

Die Hauptversammlung des Musikvereins Wutöschingen bei Rosi und Rüdiger Schmid in der AWW-Kantine war geprägt durch den Wechsel, sowohl im Vorstand als auch beim Dirigenten. So wurden gleich beide, Franz Brädler und Thomas Bächle, mit nicht enden wollendem stehendem Applaus gewürdigt. Beim Jahreskonzert eine Woche zuvor vor vollem Haus wurde nach 15 Jahren Dirigent Franz Brädler verabschiedet, der Vorsitzende Thomas Bächle nannte es eines der besten Konzerte: "Das Publikum hat uns den Spaß angemerkt. Es war auch ein würdiges musikalisches Servus. Keine Show, sondern ein herzliches Danke an dich, Franz." Franz Brädler lobte die 71 Musiker in seinem letzten Dirigentenbericht: "Es war ein großartiges Konzert, das wir abgeliefert haben."

Stehende, nicht enden wollenden Applaus erhielten sowohl der scheidende Dirigent Franz Brädler (Zweiter von links) als auch der Vorsitzende Thomas Bächle (links), der sich für ein weiteres Jahr aufstellen und wählen ließ. | Bild: Yvonne Würth

Klangbild und Sound trotz Pianostellen seien ihm von befreundeten Dirigentenkollegen als sehr positiv rückgemeldet worden. "Auch einfachere Stücke, wie Nessun Dorma sind so gut durchgekommen, dass sie beim Publikum ins Herz gegangen sind."

Eigentlich hatte Thomas Bächle geplant, nach 23 Jahren im Vorstand abzutreten. Doch auf die Bitte seines Nachfolgers und der Musiker sowie aufgrund der aktuellen Dirigentensuche ließ er sich für ein weiteres Jahr aufstellen und wählen. Der übrige Vorstand hatte ihm zum Dank ein Video erstellt, in der gespickt mit vielen Witzen seine Tätigkeit die Jahre über dargestellt wurde. Als verdientes Abschiedspräsent gab es Karten für das Basel Tattoo.

Nach 23 Jahren wollte sich der Vorsitzende Thomas Bächle (Bild) von seinem Amt verabschieden, ließ sich nun aber nach einer intensiven Woche voller Gespräche doch noch einmal für ein Jahr aufstellen, um den Übergang für seinen Nachfolger, der bereits gefunden wurde, zu erleichtern. Denn aktuell steht auch die Suche nach einem Dirigenten im Vordergrund. In enger Auswahl stehen zwei Kandidaten. | Bild: Yvonne Würth

Für 25 Jahre aktives Musizieren wurde die Schriftführerin Beate Süß geehrt und wurde auf Vorstandsbeschluss zum Ehrenmitglied ernannt. Gewählt und im Amt bestätigt wurden: Vorsitzende Jugend Carina Kathan, Vorsitzender Repräsentant Thomas Bächle für ein Jahr, Schriftführerin Beate Süß sowie die Beisitzer Roland Büche, Lukas Albicker, Annette Maier, Patrick Schäfer, Markus Meßmer, Marc Preiser und Filipa Sitter (neu als Protokollführerin) sowie neu Bodo Dohse. Per Handschlag in den Verein aufgenommen wurden Melanie Böhler, Timo Manz, Denise Kaiser und Felix Kaiser. Der Probendurchschnitt lag bei 73 Prozent (77 Prozent im Vorjahr), Denise Kaiser (einmal gefehlt), Fabian Hausy (dreimal) und Volker Triebs (viermal) führten die Statistik an als beste Probenbesucher. Auch in Sachen Dirigentensuche gibt es gute Neuigkeiten. Thomas Bächle ist zuversichtlich, dass nach der Fasnacht die Proben mit einem der beiden Kandidaten durchgeführt werden können. Einen besonderen Dank erhielten die beiden Vizedirigenten Volker Triebs und Bodo Dohse, sowohl für ihre Unterstützung für das Jahreskonzert als auch durch das Jahr und ihre Bereitschaft, die Lücke zwischen den Dirigenten zu schließen.