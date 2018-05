Wutöschingen Damit der Sommer schön bunt wird: Wutöschingen sucht Angebote für Kinderferienprogramm

Nach der gelungenen Premiere 2017 gibt es auch in diesem Jahr wieder eine neue Auflage des Sommerferienprogramms der Gemeinde Wutöschingen. Dafür suchen die Initiatoren noch Angebote. Wie Vereine, Unternehmen oder Privatpersonen mit ihrem Angebot mitmachen können, erfahren Sie hier.

Nach der erfolgreichen Premiere 2017 soll das Sommerferienprogramm in der Gemeinde Wutöschingen ab dem 27. Juli eine Neuauflage erfahren. Die Koordination werden Beate Süß, Leiterin der Mediothek, und Mirko Sigloch, Lehrer an der Alemannenschule, wieder gemeinsam in die Hand nehmen. Sie bekommen in diesem Jahr noch Verstärkung von Ann-Kristin Lickert, Mitarbeiterin der Volksbank Klettgau-Wutöschingen, die Sponsor des Kinderferienprogramms ist.

Die Initiatoren hoffen auch in diesem Jahr bei der Programmgestaltung auf aktive Unterstützung durch Firmen, Vereine aber auch durch ganz private Gruppen oder Personen, die das Ferienprogramm mit einer Aktion unterstützen möchten. „Ziel ist es, für Kinder und Jugendliche während der langen Sommerferien ein buntes Programm mit vielen Aktionen auf die Beine zu stellen“, erklärt Beate Süß.

Erlaubt ist jede Form von sinnvoller und altersgerechter Beschäftigung. Aktionen im Freien, wie Fahrradtouren, Wanderungen oder Grillspaß mit Schnitzeljagd sind bei den Kindern ebenso beliebt, wie kreative Bastelstunden, Backvergnügen oder ein Spielemarathon. Bei Teeangern kommen auch Workshops sehr gut an.

Die Mädchen könne man mit Schminktipps und Nähakt

ionen begeistern, während die Jungs mehr auf Holzarbeiten oder Technik stehen. Als dreifache Mutter weiß Beate Süß, was bei den Jungen und Mädchen gut ankommt und gibt auf Wunsch auch gerne Unterstützung bei der Themensuche.

„Das Wichtigste ist, dass die jungen Teilnehmer Spaß haben und wenn man bei der Aktion noch etwas lernen oder vermitteln kann, umso besser.“ Um ein buntes Programm auf die Beine zu stellen, braucht es wieder viele Mitstreiter, Menschen, die Freude daran haben, sich für die Kinder in der Gemeinde einzusetzen.

„Für die örtlichen Vereine ist die Beteiligung am Ferienprogramm außerdem eine gute Möglichkeit, den Nachwuchs mit einer tollen Aktion auf das eigene Angebot aufmerksam zu machen“, weiß Beate Süß.

Süß hatte 2017 gemeinsam mit Mirko Sigloch das Ferienprogramm ins Leben gerufen und könnte einen großen Erfolg verbuchen. Rund 20 Vereine, Firmen und auch Menschen ganz privat hatten sich viele schöne Aktionen ausgedacht um Kinder und Jugendliche ab vier Jahren bis ins Teenageralter zu begeistern.

Dabei ist ein buntes Angebot aus 30 verschiedenen Aktionen entstanden, an denen die 188 jungen Teilnehmer großen Spaß hatten. „Kurse wie Cake-Pops backen und Ballontiere Basteln waren Ruckzuck ausgebucht“, verrät Beate Süß.