Ofteringen Country& Line Dance Friends Hochrhein gehören zu den größten Line-Dance-Vereinen in Baden-Württemberg

Die Country& Line Dance Friends Hochrhein haben auf ein erfolgreiches Vereinsjahr zurückgeblickt. Der Verein nahm 2017 zum ersten Mal das Deutsche Tanzsportabzeichen ab, eine Wiederholung soll im November stattfinden.

Ofteringen (boe) Mit 143 Mitgliedern zählen die Country& Line Dance Friends Hochrhein zu den größten Line-Dance-Vereinen in Baden-Württemberg. Bei der Hauptversammlung in der Klosterschüer in Ofteringen, bei der Herbert Wanka (Vorsitzender) auch Bürgermeister Georg Eble begrüßen durfte, zeigten die Berichte der Vorstandsmitglieder ein erfolgreiches Jahr auf. Neben der Teilnahme an vielen Veranstaltungen, wie der Kulturnacht in Küssaberg, der Familiensonntag und der Nikolausmarkt in Wutöschingen, gibt es eine Veranstaltung, die inzwischen über die Region hinaus bekannt und beliebt ist: Der Black Coffee in der Halle in Wutöschingen. Bei diesen Nachmittagen können die Teilnehmer die in den Kursen gelernten Tänze üben. Das Angebot nehmen inzwischen auch Tänzer aus der Schweiz, dem Bodenseegebiet und aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis wahr. Sieben Black Coffees wurden im vergangen Jahr veranstaltet und, so Herbert Wanka, bei einem hat man bei 270 Teilnehmern aufgehört zu zählen. Laut Herbert Wanka ist geplant, in eine neue Auflage für den Tanzboden sowie in Deko und Technik zu investieren. Bei der Auflage für den Tanzboden würde sich möglicherweise die Gemeinde beteiligen.

Ein weiterer Höhepunkt im vergangenen Vereinsjahr war die erstmalige Abnahme des Deutschen Tanzsportabzeichens mit insgesamt 80 Teilnehmern. Auch in diesem Jahr soll diese Veranstaltung wieder abgehalten werden, Termin ist für November geplant.

Zufrieden war auch Gudrun Schendel (Teacherin) mit den Kursen, die über die Volkshochschule und über die Musikschule Kadelburg angeboten werden. Insgesamt nahmen mit der Kindergruppe und der Seniorengruppe 184 Tänzer bei den Frühjahrskursen und 175 Tänzer bei den Herbstkursen daran teil. Neu waren auch ein Anfänger- und ein Aufbaukurs im Vereinsheim in Wutöschingen. Erfolgreich war auch die Showtanzgruppe Burning Eagles, die gleich bei ihrer ersten Teilnahme beim Internationalen Bodensee-Cup in Konstanz den ersten Platz belegte. Zu bewundern sind die Tänzer am 20. April um 21 Uhr im SWR-Fernsehen in der Sendung Landleben, die einen Beitrag über die Gemeinde Wutöschingen zeigt. Insgesamt 17 Auftritte, zehn von den Burning Eagles, vier von der Seniorengruppe und drei Auftritte, bei denen jeder mittanzen konnte, zeigen, wie beliebt die Showeinlagen bei Veranstaltungen sind. Gudrun Schendel freute sich, Andreas Seela als weiteren Teacher begrüßen zu dürfen. Er wird zukünftig Workshops im Vereinsheim anbieten mit Tänzen aus dem Repertoire.

Kassiererin Maegi Rüeger berichtet über ein gutes Jahr für den Verein, der finanziell solide dasteht. Die beiden Kassenprüfer Ernst Kunz und Jürgen Schwuchow bescheinigten eine einwandfreie Kassenführung und die Anwesenden stimmten einstimmig für die Entlastung des Vorstandes. Bei den anschließenden Wahlen wurden Tanja Güntert (stellvertretende Vorsitzende) und die Beisitzer Gertrud Geiss, Veronika Mannino und Christian Kübler einstimmig wiedergewählt.

Bürgermeister Georg Eble bedankte sich beim Verein für das Engagement, dass dieser bei Veranstaltungen zeige und das Image der Gemeinde steigere, durch Events, die inzwischen über die Region bekannt sind. Solche Vereine seien wichtig, da sie das Leben in einer Gemeinde erst lebenswert machen.