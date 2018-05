Kreis Waldshut Brieftaubenzüchter öffnen erstmals ihren Taubenschlag und geben Einblick in ihr Hobby

Zum ersten deutschlandweiten Tag der offenen Tür im Taubenschlag hätten sich die Taubenzüchter am Hochrhein eine größere Resonanz gewünscht. Den Besuchern, die kamen, gaben die Züchter Einblick in ein spannendes Hobby.

Die Taubenzüchter hatten sich mehr Zuspruch erhofft. Zum ersten Mal in der Geschichte des deutschen Verbands der Brieftaubenzüchter organisierten die Mitglieder einen Tag der Brieftaube und öffneten für Interessierte ihre Taubenschläge. Auch entlang des Hochrheins beteiligten sich acht Taubenzüchter an der Aktion, mit dabei auch ein Taubenfreund aus dem schweizerischen Leibstadt.

Die meisten Brieftaubensportler baten vorab um Anmeldung, damit sie genügend Zeit zur Informationsweitergabe und für individuellen Gesprächen mit den Interessenten einplanen konnten, aber die Anmeldungen waren sehr überschaubar.

"Der Andrang hielt sich in Grenzen, wir hätten uns sehr über eine größere Resonanz unserer Aktion gefreut", bestätigt Wolfgang Lampert vom Verein der Taubenzüchter in Wutöschingen. Er ist auch der Vorsitzende der Reisevereinigung Hochrhein im Landkreis Waldshut, dem sieben Vereine angeschlossen sind, sowie Mitwirkender im Regionalverband Südbaden in Freiburg.

Im Allgemeinen blieben die Taubenzüchter auch an diesem offiziellen Tag der Brieftaube weitestgehend unter sich. Nichtsdestotrotz stehen die Taubenfreunde jedem Interessenten gerne mit Antworten auf alle Fragen rund um das sportliche Hobby des Brieftaubenzüchtens zur Verfügung. Auch Kinder- und Schülergruppen sind gerne herzliche willkommen.

Egal ob jung oder alt, der Brieftaubensport kennt keine Altersbeschränkung und ist auch nicht kostspieliger als Fußball, Tennis, Angeln oder ein sonstiges Hobby. "Pro Taube muss man mit etwa zwei Euro pro Tag kalkulieren", erklärt Lambert. Tierliebe und Tierverständnis sind natürlich wichtige Voraussetzungen, aber dies ist selbstverständlich, wenn man sich für ein Hobby mit Tieren interessiert.

"Brieftaubenzüchten ist seit dem Altertum ein anerkannter Sport, der Brieftaubenverband möchte diese Aktivität auch bei der Unesco als Weltkulturerbe anerkennen lassen", betont Lampert, "leider ist diese Sportart mehr und mehr in die Verborgenheit geraten".

Dass bei den Wettflügen, die am heutigen Mittwoch beim Saisonstart mit einem Trainings-Distanzflug ab Mengen beginnen, auch ein gewisser Nervenkitzel dabei ist, darf nicht vergessen werden. Es ist der Stolz eines jeden Züchters seine Tauben nicht nur durch die bewusste Nachzucht, sondern auch durch gezieltes Training in ihren Fähigkeiten zu optimieren.

"Und da steht man schon gespannt mit der Uhr am heimischen Taubenschlag und wartet aufgeregt auf die Rückkehr der Vögel", erzählt der Taubensportsfreund. Am ersten Sonntag im Mai ist es dann soweit, die Distanz-Wettflüge beginnen, für die Züchter am Hochrhein ab Ulm, gefolgt von zwölf weiteren bis über Prag, rund 600 Kilometer weit bis nach Hradec. Die Tauben fliegen wie alle Zugvögel von Natur aus gerne, ihr instinktiver Orientierungssinn zeigt ihnen wie ein Radar den Heimweg zurück in den Taubenschlag.