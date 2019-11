von Yvonne Würth

Der Gemeindewald stand im Mittelpunkt der jüngsten Sitzung des Egginger Gemeinderats. Große Sorgen machen auch in Eggingen die Schäden durch den Borkenkäfer.

Bäume ohne Abwehrkräfte

„Der Verursacher der Katastrophe mit der wir zu kämpfen haben, ist vier bis fünf Millimeter groß“, sagte Revierleiter Jürgen Boller-Berger, der in der Sitzung die wichtigsten Zahlen rund um den Gemeindewald vorstellte. Begünstigt durch die Hitze seien die Bäume geschwächt und hätten keine Abwehrkräfte mehr.

Kein Halt in nassen Böden

„Beim Tornado, der am 2. August 2017 über das Wutachtal gefegt war, hatten wir großes Glück“, erläuterte Revierleiter Jürgen Boller-Berger. Eggingen blieb damals verschont. Allerdings habe das Sturmtief „Burglind“ am 4. Januar 2018 eine große Fläche Wald zerstört. Durch den starken Regen zuvor war der Boden aufgeschwemmt und die Bäume fanden keinen Halt mehr: „Das ist ein Werteverlust von 40.000 bis 55.000 Euro.“

Holzmarkt liegt am Boden

Bis vor zwei Monaten konnte Holz noch gut verkauft werden, seither gehe nichts mehr. Deshalb werde die Strategie geändert. Bis ein gesicherter Absatz da sei, soll das Holz im Wald stehen bleiben, da es stehend länger haltbar sei als liegend. Bis in zwei, drei Wochen komme der Vollernter wieder, dann sei es einigermaßen kostendeckend.

Revierleiter Jürgen Boller-Berger informierte auch über die Besuche von Landesforstpräsident Max Reger sowie Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Forstminister Peter Hauk: „Jedes Mal wurde gesagt, dass relativ unbürokratisch geholfen wird. 40 Millionen Euro wurden in Aussicht gestellt, bisher ist nichts davon da.“

Der Wald in Zahlen: Im Forstwirtschaftsjahr 2018 nahm die Gemeinde Eggingen 113.324 Euro ein (2019 sollen es 139.170 Euro werden). Dem stehen Ausgaben in Höhe von 107.858 Euro gegenüber (2019: 116.170 Euro). Das bedeutet ein leichtes Plus in Höhe von 5.466 Euro (geplanter Gewinn für 2019: 23.000 Euro).