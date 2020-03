von sk

Wie die Polizei erst am Montag mitteilt, drehte der 22-Jährige gegen 5 Uhr mit dem Pkw eine Runde auf dem großen Parkplatz. Infolge überhöhter Geschwindigkeit geriet der Mercedes auf Abwege und prallte an einer Böschung gegen einen Beton-Schacht. Das Auto endete als Totalschaden, dessen Wert die Polizei mit 1500 Euro beziffert. Am Schacht sei ein Schaden von rund 500 Euro entstanden. Ein Alkoholtest habe bei dem 22-Jährigen 1,4 Promille ergeben. Blutprobe und Beschlagnahme des Führerscheins waren die Folge. Die Feuerwehr war wegen auslaufender Betriebsstoffe im Einsatz.