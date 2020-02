Wutöschingen vor 2 Stunden

Böse Überraschung nach närrischem Umzug: 17-Jähriger wird Opfer eines Raubüberfalls

Ein jugendlicher Fasnächtler soll am Sonntagabend in Wutöschingen am Wutachweg beim Sportplatz Opfer eines Raubüberfalls geworden sein.