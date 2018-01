Wutöschingen Bewohnerin überrascht Einbrecher

Schauplatz von zwei Einbrüchen waren am Mittwochabend zwei Anwesen in Wutöschingen und Horheim.

Die Bewohnerin eines Hauses "An der Steige" überraschte bei ihrer Rückkehr gegen 19:45 Uhr zwei männliche Täter, die über den Wintergarten ins Haus gelangt waren und gerade eine Glastür zur Wohnung eingeschlagen hatten. Die beiden Unbekannten flohen in Richtung des angrenzenden Waldes. Die Fahndung der Polizei blieb ohne Erfolg. Am gleichen Abend war in der St. Margaretenstraße in Horheim ein massives Gartenhaus, vom Aussehen her mit einem Wohngebäude vergleichenbar, das Ziel von Einbrechern. Über einen hochgedrückten Rollladen und ein aufgehebeltes Fenster gelangten die Täter an das Objekt. Sie durchwühlten verschiedene Schränke, fanden aber keine Beute, so die Polizei. Die Unbekannten verließen das Grundstück über eine angrenzende Wiese. In diesem Fall lag die Tatzeit zwischen 18 und 22:45 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07741 8316-0 entgegen.