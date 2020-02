von Sandra Holzwarth

Bewegend war die Lesung, zu der das Team der Mediothek Wutöschingen eingeladen hatte. Judence Kayitesi, eine Überlebende des Völkermordes in Ruanda, stellte ihre Biografie „Ein zerbrochenes Leben“ vor. Die heute 36-jährige lebt seit drei Jahren in der Gemeinde Wutöschingen, war manchen der rund 50 Zuhörer in der Mediothek bekannt, doch kaum jemand hatte bisher geahnt, wieviel Schreckliches sie erlebt hatte.

Wutöschingen Ein Buch gegen das Vergessen: Judence Kayitesi, Überlebende des Völkermords in Ruanda 1994, liest im Schloss Tiengen aus ihrer Biografie Das könnte Sie auch interessieren

Die Autorin selbst führte in ihr Buch ein, indem sie erzählte, was sie dazu bewogen hatte nach langem Schweigen ihre Geschichte zu erzählen. „Die Arbeit an dem Buch und die damit verbundenen Erinnerungen waren für mich eine wichtige Aufarbeitung, aber ich schreibe vor allem auch gegen das Vergessen.“

Claudia Puszkar (links), die Co-Autorin von Judence Kayitesis Biografie, übernahm den Part des Vorlesens. | Bild: Sandra Holzwarth

Die Co-Autorin Claudia Puszkar aus Tiengen übernahm es dann, eine längere Passage aus dem Buch vorzulesen, das Kapitel, in dem Judence Kayitesi beschreibt, wie sie als damals elfjähriges Mädchen den Genozid erlebt hatte. Es war der 7. April 1994, der Tag, der ihr Leben veränderte. Judence Kayitesi beschreibt anschaulich, wie sie mit der Familie ihrer Tante, bei der sie gerade die Osterferien verlebte, in eine nahegelegene Moschee flüchten musste, in der sie sich viele Tage versteckten. Bis die Milizionäre kamen… und mit ihnen das Morden.

Fast ganze Familie ausgelöscht

Judence Kayitesi wird bei dem Massaker schwer verletzt, aber sie überlebt. Ihre Eltern, ihre fünf Geschwister und die Tante wird sie nie mehr wiedersehen, beim Genozid ist beinahe ihre ganze Familie ausgelöscht worden. Mit einem kleinen Film über Ruanda hatte Caritas-Mitarbeiterin Anneli Ahnert als Moderatorin des Abends die Lesung eröffnet.

Judence Kayitesi signierte nach der Lesung die Bücher, die von den Besuchern der Lesung rege gekauft wurden. | Bild: Sandra Holzwarth

Die aktuellen Bilder über das kleine Land in Ostafrika lassen nicht mehr erahnen, welch schreckliche Geschichte das Land birgt. Vor nunmehr 26 Jahren wurden beim 100 Tage währenden Völkermord mehr als 800.000 Menschen ermordet.

Erinnerungen wühlen auf

Im Anschluss an die Lesung war es möglich, Fragen an die Autorin zu stellen. „Wie kamen Sie aus diesem Elend heraus“? Diese erste Frage aus dem Zuschauerreihen vermochte Judence Kayitesi noch nicht zu beantworten. Zu sehr hatte sie das eben erzählte aufgewühlt. Es wird deutlich, dass der Blick in die Vergangenheit für die zweifache Mutter verbunden bleibt mit unmenschlichem Schrecken. Annelie Ahnert hatte es in ihrer Einleitung in treffende Worte gefasst. „Es sind bruchstückhafte Erinnerungen einer Elfjährigen, die versucht etwas zu verstehen, was wir alle nicht begreifen können.“ Am Ende der Lesung stellte Ilse Nirk Vorsitzende des Vereins „Gemeinsam mit Ruanda“, die Aktivitäten des Vereins vor, der sich vor allem für die Bildung der jungen Menschen in Ruanda einsetzt.