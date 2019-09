von Yvonne Würth

Die Einweihungsfeier des Sportvereins Eggingen für den neuen Kunstrasen bot zwei Tage lang Unterhaltung und spannende Spiele. Im November war der Platz vom Verband abgenommen worden, nach Fertigstellung der Außenanlagen fand nun der offizielle Festakt statt. Gestartet wurde mit der Festrede durch Bürgermeister Karlheinz Gantert und dem Vorsitzenden Manuel Streuff. Besonders begrüßt wurden unter den Gästen Bürgermeister a. D. und Ehrenbürger Paul Hauser, die ehemaligen und aktuellen Gemeinderäte sowie der Ehrenvorsitzende und Bauleiter des Kunstrasenprojekts, Karl-Heinz Amann, sowie Vorstand und Mitglieder des Sportvereins.

Die F-Jugend hatte Spaß auf dem neuen Kunstrasen. | Bild: Yvonne Würth

„Mit dem neuen Kunstrasenplatz in Eggingen finden alle Sportlerinnen und Sportler, ob Jugendliche, Aktive oder Alte Herren, exzellente Bedingungen vor“, sagte Gantert. Der mehr als 34 Jahre alte Hartplatz war durch stehende Nässe bei Regen und Härte bei Trockenheit so gut wie nicht bespielbar, nun sei ein nahezu ganzjähriger Trainings- und Spielbetrieb möglich und gewährleistet. Bürgermeister Karlheinz Gantert sprach von einem „Meilenstein“ in der Geschichte des Sportvereins Eggingen.

Stellvertretend für den Vorstand dankten Bürgermeister Karlheinz Gantert und der Vorsitzende Manuel Streuff dem Ehrenvorsitzenden und Bauleiter des Kunstrasenprojekts, Karl-Heinz Amann (links, mit Ehefrau Waltraud Amann) für die Arbeiten in Eigenleistung. | Bild: Yvonne Würth

Für „Antreiber und Motivator“ Karl-Heinz Amann gab es von beiden Rednern ein dickes Dankeschön, stellvertretend für alle Mitglieder und Helfer. Er war nicht nur von der Gründung 1975 über den Bau des Sportplatzes 1984 bis 1990 Vorsitzender und wurde 2017 zum Ehrenvorsitzenden, sondern auch beim Kunstrasenplatz maßgeblich beteiligt. Manuel Streuff zählte seine Fähigkeiten auf.

Der Musikverein Eggingen sorgte für Stimmung. | Bild: Yvonne Würth

Amann und der Vorstand zeigten sich demnach als „Bauexperte, Bauleiter, Marketingprofi mit schlüssigem Konzept“. Anstatt sich auf seinen Lorbeeren auszuruhen, sorgte Amann in unzähligen Stunden dafür, dass die Jugend, darunter seine Enkel, Fußball spielen können. Streuff ließ das „Gänsehaut-Video“ der Einweihungsfeier abspielen. Darin läuft Amann durch die applaudierenden Reihen des SV Eggingen, der mit 325 Mitgliedern, darunter 100 Kindern in acht Jugendmannschaften, der größte Verein im Dorf ist.

Unter dem Motto „Kreisliga Pur“ fanden die Spiele zur Eröffnung des neuen Kunstrasens des SV Eggingen statt, hier die erste Mannschaft. | Bild: Yvonne Würth

Streuff dankte allen, die mitgeholfen haben. Elf Helfer haben je 200 bis 300 Stunden in vier Monaten geleistet, es kamen 3500 Stunden ehrenamtliche Arbeit zusammen. Am Samstag standen Spiele unter dem Motto „Kreisliga Pur“ im Mittelpunkt. Von den jüngsten bis zu den ältesten Fußballern im Dorf beteiligten sich alle Mannschaften.

Die erste Mannschaft des SV Eggingen spielte auf dem neuen Kunstrasenplatz, hier das Aufwärmen. | Bild: Yvonne Würth