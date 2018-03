Wutöschingen Beim MV Schwerzen herrscht positive Stimmung

Der Musikverein Schwerzen schließt mit einem Plus in der Kasse ab trotz vieler Ausgaben. Die Mitgliederzahlen sind ebenfalls erfreulich. Drei neue Zöglinge beginnen ihre Ausbildung.

Die „riesige Herausforderung“, 76 aktive Musiker zu organisieren, wurde auch in der 97. Hauptversammlung des Musikvereins Schwerzen zufriedenstellend angenommen. Der langjährige Vorsitzende Wolfgang Keßler übergab seinen Sonderverdienstpreis an Valerie van Husen für das Erlangen des Leistungsabzeichens in Gold sowie an die Vorsitzende im Bereich Jugend, Stefanie Keßler, für ihr unermüdliches Engagement.

Dirigent Johann Meister freute sich über das gute Klima, zeichnete die Trompeter mit Schokolade aus und wünschte sich auch im Hinblick auf das Doppelkonzert mit dem MV Ewattingen in seinem Heimatdorf am 28. April eine Verstärkung im Bassregister.

Ewald Manz begeht 2018 sein 35. aktives Jahr, Sonja Angst blickt auf 100-prozentigen Probenbesuch zurück. Ihr folgen Reinhard Reckermann (einmal gefehlt), Wolfgang Keßler (zweimal gefehlt) sowie Simon Gantert und Michael Keßler (viermal gefehlt). Der durchschnittliche Probenbesuch von 75,5 Prozent wurde bemängelt, wünscht sich der Vorsitzende doch einen Durchschnitt von 80 Prozent. Applaus erhielt der erste Kassenbericht von Evelyn Reck, den Herta Keßler für die Erkrankte vorgelesen hatte. Trotz der hohen Kosten für die Jugendausbildung, die Neuanschaffung eines Altsaxophons und einer Fritteuse, Instrumentenreparaturen und die Ergänzung von Uniformen wurde ein gutes Plus erzielt. Denn die Musiker waren bei der ersten Après-Ski-Party, Fasnetumzug, Dämmerschoppen, Konzert und Altpapiersammlungen erfolgreich gewesen.

13 der 76 aktiven Musiker im durchschnittlichen Alter von 27,4 Jahren sind Ehrenmitglieder, dazu gibt es sechs passive Ehrenmitglieder sowie 156 Passivmitglieder. „Wir können zurecht stolz auf diese Zahl sein“, sagte der Vorsitzende Wolfgang Keßler. Der Nachwuchs wird von Ute Schneider (Blockflöte) und Ines Beinlich (Musikalische Früherziehung) vorbereitet. Die persönliche Werbung der Musiker sowie die Instrumentenvorstellung in der Auwiesenschule mit dem MV Horheim brachte allein im vergangenen Jahr drei neue Musikschüler. Das Leistungsabzeichen in Silber erlangten Jonas Jäger, Paul Ruppaner, Lukas Bachmann und Timo Bächle. Mit Unterschrift und Handschlag wurden nach dem Erlangen des Leistungsabzeichens in Bronze Johannes Schultz, Emma Schneider, Celine Remmele und Roman Loeper aufgenommen. Ein Probejahr absolviert Wiedereinsteiger Maikel Fahrner (Trompete).