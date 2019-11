von Yvonne Würth

Mit dem fünftägigen Bezirksmusikfest im Mai hat der Musikverein Eggingen unter dem Motto „130 Jahre voll im Takt“ sein 130-jähriges Bestehen gefeiert. „Eine beachtliche Zeit, in der mitunter viele Konzerte gespielt und Musikstücke einstudiert wurden“, schreibt Schriftführerin Bianca Waldvogel nun in der Einladung zum Jahreskonzert. Dieses findet am Samstag, 23. November, um 20 Uhr in der Gemeindehalle in Eggingen statt. Dirigent Bernd Keller gibt dabei sein Abschiedskonzert. Frühzeitig informiert, konnte der Musikverein Eggingen bereits einen neuen Dirigenten gewinnen, der nahtlos den Taktstock übernimmt.

Der Musikverein Eggingen schließt mit dem Konzert am Samstag die Feierlichkeiten zu seinem 130-jährigen Bestehen ab. Dirigent Bernd Keller (links) gibt damit sein Abschiedskonzert, der neue Dirigent wird vorgestellt. | Bild: Monika Eichin/MV Eggingen

Die zehn Musiktitel im Konzertprogramm versprechen einen unterhaltsamen Abend, für fast jeden musikalischen Geschmack soll etwas dabei sein, vom Konzertmarsch „Salemonia“ von Kurt Gäble über die „New Baroque Suite“ von Ted Huggens bis hin zu beschwingten Titeln wie „It Don‘t Mean A Thing“ von Duke Ellington in Bearbeitung von Dick Ravenal, „Groovin‘ Around“ von Otto M. Schwarz und „Showdown For Band.“ Die besten Hits von Phil Collins runden das Repertoire ab. Der britische Schlagzeuger, Sänger, Songwriter, Produzent, Schauspieler und Buchautor wurde sowohl als Mitglied der Rockband Genesis als auch als Solokünstler bekannt und berühmt.

Der Termin Das Konzert des Musikvereins Eggingen am 23. November in der Gemeindehalle Eggingen startet um 20 Uhr, die Bewirtung beginnt um 19 Uhr. Es gibt eine reichhaltige Tombola.

Wilde Piraten halten ebenfalls Einzug in die Halle in Eggingen. Mit den „Pirates Of The Caribbean“ von Klaus Badelt in Bearbeitung von John Wasson liegt ein vierseitiges Oberstufenwerk auf den Notenpulten. Die sinfonische Suite erinnert an den ersten Film der erfolgreichen fünfteiligen Reihe rund um Käpt’n Jack Sparrow. In fünf Sätzen wird die Geschichte erzählt.

Die fiktive Handlung spielt im 18. Jahrhundert. Die Welt wird beherrscht vom britischen Imperium, während die Piraten den Freiheitskampf gegen die Eliten repräsentieren. Der Film erzählt die Geschichte des Piraten Käpt’n Jack Sparrow (Johnny Depp), der das Piratenschiff „Black Pearl“ wieder in seinen Besitz bringen will und dabei auf Will Turner (Orlando Bloom) trifft, der die von Piraten mit der „Black Pearl“ entführte Elizabeth Swann (Keira Knightley) retten will.