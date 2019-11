von Yvonne Würth

Mit dem knapp dreistündigen Jahreskonzert beendete der Musikverein Eggingen sein Jubiläumsjahr. „130 Jahre voll im Takt“ war im Rahmen des großen Bezirksmusik-Fests im Mai mit vielen Musikgruppen und einer Menge Gäste gefeiert worden; nun standen die Erinnerungen an, die unterhaltsam und berührend von Anna Vogelbacher und Eva Baumann sowie Vorsitzendem Christopher Waldvogel vorgetragen wurden.

Dirigent Bernd Keller aus Tiengen gab an diesem Abend sein Abschiedskonzert, er wechselt zum Blasorchester Unterlauchringen und leitet dort das Konzert am ersten Weihnachtstag. Der neue Dirigent Frank Heuft aus Fützen brachte sich bereits im Klarinetten-Register ein.

Erinnerung an die Anfänge

Die Musikstücke repräsentierten jeweils einen bestimmten Zeitabschnitt, in welchem die Ansagerinnen „kreuz und quer durch 130 Jahre MVE-Geschichte“ führten. Sie waren bereits von den früheren Dirigenten Roland Güntert und Bernhard Zimmermann sowie Bernd Keller mit dem MVE aufgeführt worden. Nach der Eröffnung mit „Freiheit“ von Kurt Gäble setzte der Verein bereits mit der „New Baroque Suite“ von Ted Huggens sehr hoch auf der musikalischen Skala an und begeisterte die Zuhörer. Vorsitzende Monika Eichin spielte das erste der zahlreichen Soli des Abends. Mit „Pirates of the Caribbean“ wurde an die Erfolge bei Wertungsspielen und das große Engagement der Ehrenmitglieder erinnert. Martin Albrecht wurde nach 25 Jahren als Aktiver zum Ehrenmitglied ernannt.

Höchste Anforderungen

Ein wilder Taktart-wechsel bei „Showdown for Band“ von Gilbert Tinner führte in den zweiten Konzertteil, nachdem in der Pause bereits früh alle Tombola-Lose verkauft waren. Mit den anspruchsvollen Rhythmen von „Sparks of fire“ wurde eindrucksvoll an die zehn Dirigenten seit der Gründung des Vereins erinnert, die ein derart schweres Stück am Dirigentenpult pfeifen wie ein Kinderlied, während die Musiker schwer kämpfen müssen, um es zu meistern. Am ende gab es für die 43 Musiker Jubelrufe des Publikums.

Sonderapplaus für Solisten

Emotional wurde es bei „Phil Collins live“. Sonderapplaus gab es für die Solisten Sabrina Güntert, Bernd Keller und Martin Schönle. Von den zahlreichen Konzertreisen mit „It don´t mean a thing“ von Duke Ellington wurde übergeleitet zum Dank an alle Helfer beim diesjährigen Bezirksmusik-Fest mit dem erstmals aufgeführten „Groovin´ Around“. Die wundervoll gespielte Pop-Ballade für Solo-Flügelhorn (Martin Schönle) galt als Dank an den Narrenverein für die Bewirtung, den fünf Gastmusikern, Ansage, Deko-Team sowie Sonja Baumann (Tombola). Dauer-Applaus wurde mit Zugaben belohnt, darunter „Adele“, mit dem sich Dirigent Keller 2016 vorgestellt hatte.