Wutöschingen Band Blechsach reißt Publikum in Ofteringen mit

Die Band Blechsach begeistert Publikum in der Klosterschüer in Oferingen. Die Musiker bereichern das Programm mit kurzen Geschichten aus ihrem Bandalltag.

Reines Blech auf der Bühne der Klosterschüer ist eine absolute Seltenheit – mit der Schwarzwälder Band „Blechsach“ entpuppte sich die Blechmusik jedoch zum Hörgenuss. Fünf musikbegeisterte Männer, die teilweise auch beruflich mit der Musik verbandelt sind, boten als flottes Quintett einen coolen Sound mit etwas Jazz-Geschmack zum traditionellen Anspruch an die Heimatverbundenheit.

Vor sechs Jahren gründete sich die Band spontan zum Geburtstag eines legendären Wirtes im Heimatdorf der inzwischen ausgewachsenen Boygroup. Mit ihrer Tournee als Gewinner beim SWR4 „Blechduell“ wurde „Blechsach“ über den Schwarzwald hinaus bekannt und berühmt, jetzt begeisterte die Band in der fast voll besetzten Ofteringer Klosterschüer zahlreiche Blasmusikfans, die meisten davon waren männlich. Es wurde eifrig mitgeklatscht, egal ob der Siegbert-Schlottermarsch gespielt wurde, oder ein flotter Swing, ein grooviger Blues oder eine bodenständige Polka.

Manch einer schnippte mit den Fingern im Takt oder wippte angetan mit dem Fuß. Mit kurzen Geschichten aus dem Bandalltag oder zu den Musikstücken bereicherten die Musiker ihr Programm und amüsierten die Zuhörer. So scheiterte angeblich der Versuch eines amerikanischen Priesters im Schwarzwald Swing- und Bluesklänge als Kirchenmusik zu etablieren – die Jungs präsentierten deshalb ein besonders schwungvolles Stück, um anschließend aber wie gewohnt zu den traditionellen Melodien im Repertoire zurückzukehren.

Mit dem Lied „Elternhaus“ demonstrierten die Musikanten, dass sie sogar als A-Cappella-Gruppe einiges zu bieten und auch die Wurzeln zur Heimat nicht verloren habe. Im steten Wechsel zwischen Tradition und Moderne kam das Konzert kurzweilig daher und echte Blechmusik-Fans kamen absolut auf ihre Kosten.

Mit Charme verstanden es die Musiker sich zu inszenieren und Manuel Wagner an der Trompete bekam sogar eine Schwarzwälder Geburtstagstorte auf der Bühne überreicht. Der Musikverein Degernau hatte das Konzert organisiert und sorgte auch für die Bewirtung. Ganz klar spielte die Band, die sich in ihrem Eifer kaum bremsen ließ, noch eine deftige Zugabe für die Gäste. „Ein Bier wär so schön“ und prompt wurde es vom Gastgeber auf die Bühne gebracht. Der Applaus machte deutlich, es sollte noch immer nicht Schluss sein, also setzten die Bläser noch einmal die Instrumente an den Mund und spielten ganz zum Abschied ein altes Kirchenlied.