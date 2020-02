von Yvonne Würth

In der Hauptversammlung im Pfarrsaal begrüßte der Vorsitzende Josef Brogle vom Singkreis mit Ursula Kaiser ein neues Ehrenmitglied. Der Chor gibt am 4. April sein Frühlingskonzert.

Wie Schriftführerin Monika Schneider unterhaltsam festgehalten hatte, gehört der Verein mit seinen 57 Aktiven zu den besonders engagierten Vereinen im Dorf. Neben 37 Proben und dem mehrtägigen Aufenthalt im Kloster Reute bereitete sich der Singkreis auf das Frühlingskonzert, das Mitsingkonzert des MGV Wutöschingen mit den Klettgau-Singers sowie auf das Konzert im Advent vor. Der Ausflug führte in die Universitätsstadt Tübingen. Der Sänger-Nachwuchs wurde mit Aktionen wie dem Sommerferienprogramm sowie dem Grundschul-Musical und den Auftritten an den Konzerten mit einbezogen. Die Goldene Hochzeit der Sänger Karin und Horst Nüssle, das Jubiläum des Pfarrers Hans-Jürgen Allgaier sowie der Auftritt bei der Bürgermeisterwahl und der Jahresausflug ergänzten den Jahresreigen.

Chorleiterin Karin Brogle freute sich, dass Karola Keßler die Betreuerin Claudia Hinnenberger seit Januar 2019 beim Grundschulchor unterstützt. Die Frauen hatten beim Fertigstellen des Wandbehangs der Grundschüler geholfen, der für die Egginger Kunsttage erstellt worden war. Außerdem sang der Grundschulchor beim Ja-Verein attraktives Dorfleben 14 Lieder auswendig; er trat ebenfalls auf bei der Schulabschluss-Feier vor den Sommerferien, dem Einschulungs-Gottesdienst und beim Lichterfest im November. Am 5. Mai singt der Grundschulchor in der Stadtkirche Tiengen beim Konzert des Kiwanis-Club Waldshut-Tiengen.

Intensive Proben

Im Frauenprojektchor mit 60 Frauen wird derzeit intensiv geprobt. Da sie ihren Gutschein vom Vorjahr nicht eingelöst habe, entschied der Vorsitzende, ihr auf andere Weise zu danken und sie zum Vereinsausflug an den Gardasee einzuladen. Kassierer Viktor Zeller berichtete, warum ein großer Betrag in Form von geselligen Anlässen direkt an die Mitglieder fließe. Denn es solle kein Geld angehäuft werden. Dennoch gab es ein Plus in der Kasse zu verzeichnen.