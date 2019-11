von sk

Um für den Ernstfall gerüstet zu sein, war die Feuerwehr Wutöschingen bei einem Ausbildungstag für die Atemschutzgeräteträger im Zivilschutz-Ausbildungszentrum in Eiken/CH. Im dortigen Brandhaus können verschiedene Szenarien geübt werden. Über reale Holzfeuer können die Löschtrupps das Vorgehen in einem verrauchten Haus unter hoher Wärmebelastung üben und ihre Löschtechnik optimieren sowie Gefahren erkennen.

Der richtige Wassereinsatz

Die Ausbilder der Feuerwehr Wutöschingen begleiteten hierzu die Einsatztrupps und erklärten direkt nach dem Löscheinsatz, was gut war und was verbessert werden könnte. Dabei konnte man schnell feststellen, dass nicht die Menge an Wasser maßgeblich ist, sondern der richtige Einsatz. Löscht man mit zu viel Wasser, schlägt einem eine heiße Dampfwolke entgegen, ganz zu schweigen vom zusätzlichen Wasserschaden, der dadurch verursacht wird.

Kreis Waldshut Digitalfunk: Immer mehr Feuerwehren im Kreis stellen auf die neue Technik um Das könnte Sie auch interessieren

Schwierigkeitsgrad langsam erhöht

Über mehrere Durchgänge, über den Tag verteilt, wurde der Schwierigkeitsgrad langsam erhöht. Angefangen von einem einfachem Zimmerbrand bis zu einem Brandszenario mit mehreren Brandstellen im Haus. Das sind Einsatzszenarien, die jederzeit auf die Atemschutzgeräteträger der Feuerwehr Wutöschingen zukommen können und in der Vergangenheit auch schon mehrere Male bewältigt werden mussten. Schwierigkeiten wie der Schlaucheinsatz bei verwinkelten Hausgängen und massiv eingeschränkte Sicht konnten durch die gute und koordinierte Zusammenarbeit der Löschtrupps bewältigt werden.

Optimale Vorbereitung für den Einsatz

Am Ende des Ausbildungstags waren sich Teilnehmer und Ausbilder einig: Nur durch derartige Ausbildungen können Feuerwehrangehörige ihr Handwerk erlernen und optimal für den Einsatz vorbereitet werden. Dies stellt eine wichtige Grundlage für die Eigensicherheit der Einsatzkräfte dar und verbessert das Vorgehen bei Personenrettungen aus brennenden Gebäuden und Löschen von Bränden im Innenangriff.

Wutöschingen Die Feuerwehren Wutöschingen, Klettgau, Lauchringen und Eggingen üben an spektakulären Unfallszenarien die Rettung von Verletzten Das könnte Sie auch interessieren

Zum Abschluss dieses anstrengenden Tages gab es im Gerätehaus Wutöschingen zur Beleohnung ein gemeinsames Abendessen.