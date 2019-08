von Yvonne Würth

Georg Merk aus Ofteringen ist als Dorfarchivar emsig tätig und kümmert sich seit Jahren darum, die zahlreichen Aktivitäten in Ofteringen in Bild und Ton festzuhalten. Ihm liegt besonders am Herzen, das ehrenamtliche Engagement mancher besonders aktiver Ofteringer auch öffentlich bekannt zu machen. Deshalb lud er das Berghütten-Team zum Fototermin ein: „Ich meine, dass dieses ehrenamtliche Engagement es wert ist.“

Hält alles fest in Bild und Ton, was im Dorf das Jahr über unternommen wird: Dorf-Archivar Georg Merk (von links) mit Sohn und Vorsitzendem des RSV-Ofteringen Andreas Merk beim Menschenkicker-Turnier. | Bild: Yvonne Würth

Die Ofteringer Bürger lieben ihre Berghütte auf dem Hausberg. Damit sie gepflegt wird, hat der Radsportverein Ofteringen der Gemeindeverwaltung bereits vor Jahren angeboten, diese Pflege kostenlos zu übernehmen: „Aus Liebe und Verbundenheit zur Berghütte.“ Lange Jahre wurde die Berghütten-Pflege von Karl Stoll durchgeführt, der ein Mitglied des Radsportvereins Ofteringen war. Nach dessen Tod ist diese Pflege aber eingeschlafen.

Achim Jehle, damals Stellvertreter im Verein und heute Ehrenmitglied, machte vor zwei Jahren den Vorschlag, die Pflege wieder zu beleben: „Es fanden sich tatsächlich einige Männer, welche die Pflege der Berghütte in wöchentlichem Rhythmus als Einer-Team übernehmen, völlig freiwillig und ehrenamtlich.“ Zu ihren Aufgaben gehört die Rundumpflege mit Grünpflege, Rasen mähen, Hütte entstauben und reinigen, Müll entsorgen, all diese Dinge. Gerne werden noch weitere Helfer mit ins Team genommen.

Zum Fototermin trafen sich der Vorsitzende Andreas Merk mit seinem Stellvertreter Philipp Schmidt sowie seinem Bruder Thomas Merk, Alex Strunze, Ehrenmitglied Achim Jehle und Sohn Jonas Jehle, Jan Studinger und Michael Stein.

Laientheater

Der RSV Ofteringen hat auch wieder Auftritte seiner Laientheatergruppe geplant: Der Vorverkauf startet am 31. Oktober und 2. November. Die vier Theaterabende finden am 16./17. sowie 23./24. November statt. Infos im Internet (www.rsv-ofteringen.de) sowie per E-Mail (erster_vorstand@rsv-ofteringen.de).