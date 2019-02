Schwerzen – Das Narrenvolk erobert am Sonntag, 24 Februar, den Wutöschinger Ortsteil Schwerzen. Das große Narrentreffen gehört zu den prächtigsten und beliebtesten Fasnachtsveranstaltungen in der ganzen Region und lockt alljährlich eine riesige Zahl von Besuchern in die Wutachgemeinde.Die Narrenzunft Gwaag präsentiert sich bereits in Hochform.