Wutöschingen Artur Tibelius aus Horheim verwirklicht sich einen Traum. Im Mai reist er für ein Jahr nach Japan

Der 25 Jahre alte Steuerfachangestellte Artur Tibelius aus dem Wutöschinger Ortsteil Horheim ist fasziniert vom Land der Kirschblüten und Samurai. Deshalb will er ein Jahr lang das Land seiner Träume bereisen.

Wenn das Fernweh ruft, werden die Koffer gepackt. Artur Tibelius steht vor einem großen Abenteuer. Der 25-jährige Steuerfachangestellte aus dem Wutöschinger Ortsteil Horheim plant eine Reise ins Land der Kirschblüten und Samurai. Mitte Mai geht es los. Von Frankfurt aus wird er bis Tokio fliegen, um am dortigen Narita-Airport japanischen Boden zu betreten. Ein Jahr lang will er durchs Land reisen und die fremde Welt in Fernost erkunden. Im Gespräch mit unserer Zeitung verriet er seine Reisepläne.

"Die ersten zwei Wochen werde ich wohl bei einer Gastfamilie verbringen, um mich von Einheimischen in die Gebräuche und Gepflogenheiten des Landes einführen zu lassen". Danach geht es weiter. Die Hauptstation seiner Reise wird die Kansai-Region sein, ein Inselabschnitt mit den Großstädten Osaka, Kyoto, Nara und Kobe. Innerhalb des Landes möchte er vorwiegend mit Bus und Zug reisen. Diese seien im Vergleich zu Deutschland wesentlich pünktlicher und auch günstig. "Dort werde ich auch spontan die Gegend auskundschaften und nicht schon vorher alles planen."

Der Kansai-Dialekt wird eine Herausforderung werden. Zwar hat der Steuerfachangestellte drei Jahre lang mittwochs Japanisch-Unterricht in der Volkshochschule Waldshut-Tiengen genommen, ist aber dennoch auf Englischkenntnisse angewiesen. "Die Japaner sind mit dem Englischen zwar weniger vertraut als die Menschen hier, aber sehr hilfsbereit. Das wird klappen", gibt sich der Abenteuer gelassen.

Im Oktober 2016 war er schon einmal in Japan, wenn auch nur für zwei Wochen. Die dortigen Eindrücke haben Artur Tibelius in dem Wunsch bestärkt, einen lang gehegten Traum wahr zu machen. Ein Jahr lang in einem fremden Land leben, sich alleine durchschlagen und Erfahrungen fürs Leben sammeln. "Ich bin mir sicher, dass ich durch diese Zeit charakterlich und persönlich reifen werde. Eine solche Erfahrung bringt einen im Leben weiter."

Fernost weckte schon früh das Interesse des jungen Horheimers. Als Jugendlicher schaute er animierte Filme, welche in dem Land Kult sind und ein Arbeitskollege schlug ihm später vor, einen Japanisch-Kurs zu besuchen. "Die Lehrerin Emiko Raffin-Yoshiwara unterrichtete nicht einfach nur die Sprache, sondern erzählte auch immer wieder interessante Begebenheiten aus Japan." Das ohnehin schon große Interesse am Land, verstärkte Artur Tibelius durch die Lektüre einiger Bücher zur Kultur und Gesellschaft Japans.

"Die Japaner scheinen sehr diszipliniert und arbeitsam zu sein. Die Religion und Spiritualität haben einen deutlich höheren Stellenwert als bei uns", erklärt er. So möchte er auch Schreine und Tempel besuchen, darunter den Kinkaku-ji Tempel in Kyoto. Auch die Besteigung des Fujiyama, des größten Berges der japanischen Inseln, ist fest vorgesehen. Besonders freut sich Artur Tibelius auf die Zeit der Kirchblüten im März, die charakteristisch ist, für den ostasiatischen Staat im Pazifik. Kurzum:"Ein Jahr geht schnell vorbei. Ich möchte so viel sehen, wie möglich."

Die erste Zeit wird der Abenteurer von Erspartem leben, später wird er arbeiten müssen. "Japan ist kein typisches Work-and-Travel-Land wie etwa Neuseeland oder Australien. Es ist schwer, als Ausländer Arbeit zu finden." Vorstellbar wäre es für ihn, im privaten Kontext Deutsch-Unterricht zu geben, da sich die Sprache dort wachsender Beliebtheit erfreue. "Ich würde auch im Service arbeiten, kellnern zum Beispiel. Auch eine Anstellung im Ski-Ressort des Fujiama wäre eine Option."

Trotz seiner Begeisterung für das Land, ist sich Artur Tibelius der Schattenseiten bewusst, die ihn aber gleichsam interessieren. "In der japanischen Gesellschaft herrscht hoher Druck, Überstunden werden fast überall verlangt und Leistung stets eingefordert." Dennoch überwiegt die positive Erwartungshaltung. "Ich bin sehr gespannt die Japaner kennenzulernen und vielleicht ergeben sich neue Kontakte und sogar Freundschaften." Jedem, der eine solche Reise plant, empfiehlt Tibelius, vorher etwas angespart zu haben und die erste Zeit gut zu organisieren. Danach könne man mithilfe Einheimischer viele Probleme überwinden. "Man sollte den Mut haben, seinem Traum zu folgen, und ich erhoffe mir über vieles, was mein Leben betrifft, auf dieser Reise Klarheit zu gewinnen".