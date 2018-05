Wutöschingen Arbeiten in der Degernauer Straße in Wutöschingen

Arbeiten in der Degernauer Straße in Wutöschingen

Die Gemeinde Wutöschingen erneuert im Zuge der Fahrbahnsanierung der Degenerauer Straße auch die Straßenbeleuchtung. Außerdem werden Leerrohre fürs Internet und die Stromversorgung verlegt.

Im Zuge der Fahrbahnerneuerung durch den Landkreis im Bereich der Ortsdurchfahrt Wutöschingen sollen in der Degernauer Straße auch die Arbeiten für Wasserversorgung und die Straßenbeleuchtung realisiert werden sowie und die Leerrohrarbeiten für den Internetanbieter Primacom, das Backbone-Netz sowie die Kabel für die Telekom und für die Stromversorgung verlegt werden.

Außerdem sollen seitens der Badenova Gasanschlüsse ausgeführt werden. Bei der Wasserversorgung sind neue Hausanschluss-Schieber vorgesehen sowie in den Kreuzungsbereichen Poststraße, Ringstraße und Siedlung der Einbau von neuen Schieberkreuzen und die Verlegung von neuen Wasserversorgungs-Hausanschlüssen für die angrenzenden Wöhnhäuser bis zur Grundstücksgrenze. Die Gesamtkosten für alle Arbeiten, die die Gemeinde beauftragt, belaufen sich auf 614 150 Euro.

Allein die Arbeiten für die Wasserversorgung summieren sich auf 226 332 Euro. Dies ist mehr als erwartet und deshalb auch nicht im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs enthalten. Lediglich der Austausch der Wasserleitung "An der Steige" in Wutöschingen ist im Wirtschaftsplan mit 100 000 Euro vorgesehen. Diese Maßnahme soll nun zugunsten der Arbeiten in der Degernauer Straße um eine Jahr verschoben werden.

Die Arbeiten für die Straßenbeleuchtung einschließlich neuer Verkabelung und LED-Lampen mit sechs Meter hohen Masten waren ausgeschrieben. Die Stadtwerke Waldshut-Tiengen haben ein Angebot für 25 271 Euro abgegeben, dies sind 71 000 Euro weniger als geplant. Der Gemeinderat stimmte der überplanmäßigen Ausgabe für die Wasserversorgung und der Arbeitsvergabe für die Straßenbeleuchtung zu.

Die Arbeiten für die Gehwegsanierungen werden vom Straßenbauamt des Landkreises koordiniert, dementsprechend ist ein Verwaltungskostenbeitrag für die Ausschreibung der Arbeiten in Höhe von 7700 Euro zu entrichten. Als Gesamtkosten für die Gehwege wurde die Summe von 201 500 Euro genannt.

Bezüglich der Primacom-Internet-Verkabelung bemerkte Bürgermeister Georg Eble, dass derzeit ein Hausanschluss mit Glasfaserkabel für 750 Euro zu bekommen sei, der sonst außerhalb des Angebotes wesentlich teurer ist. "Wer jetzt nicht zugreift, braucht sich hinterher nicht mehr bei mir zu beschweren, dass es bei uns kein schnelles Internet gibt", betonte der Bürgermeister in der Sitzung.