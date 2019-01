Bei einem Brand in einem Bauernhaus in Wutöschingen ist ein Schaden von 300.000 Euro verursacht worden. Das Feuer war in der Nacht von Anwohnern gemeldet worden, teilte die Polizei am Montag mit. Eine fünfköpfige Familie konnte das Haus noch selbstständig verlassen.

Aus diesen Fenstern schlugen die Flammen heraus. | Bild: Peter Umstetter

Die vier Erwachsenen und das Kind wurden zur Beobachtung für eine Nacht ins Krankenhaus gebracht. Die Brandursache war nach Angaben der Polizei noch unklar. Am Morgen sollen Ermittlungen dazu aufgenommen werden.

(dpa)