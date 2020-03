Wutöschingen vor 3 Stunden

Angebote für Jung und Alt und viele neue Kurse: Turnverein Wutöschingen hält Rückblick auf ein aktionsreiches Jahr

Der Turnverein Wutöschingen ist vielfältig aktiv. Die Zeltlagerwoche sowie erstmals das Angebot zur Fahrt in den Europa-Park Rust kamen bei den Jugendlichen gut an. Die Vorsitzende Sabine Füller kündigte ihren Rückzug aus dem Vorstand im kommenden Jahr an.