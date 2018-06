Wutöschingen Angebot für spontane Pendler: Mitfahrbänkle in Wutöschingen wartet auf Nutzer

Wer in Wutöschingen mal schnell nach Waldshut oder Richtung Stühlingen muss, kann künftig das Mitfahrbänkle in der Wutöschinger Ortsmitte nutzen. Die Idee stammt von vier Lernpartnern der Alemannenschule.

Spontane Pendler, die in Richtung Stühlingen oder auch in die westliche Richtung nach Waldshut unterwegs sind, können ab sofort auf dem "Mitfahrerbänkle" in der Wutöschinger Ortsmitte gegenüber der Volksbank Platz nehmen und auf eine Mitfahrgelegenheit hoffen.

Vier Lernpartner der Alemannenschule möchten mit dieser innovativen Idee den Straßenverkehr entlasten und neben dem öffentlichen Nahverkehr eine Alternative aufzeigen, wie durch das spontane Mitfahren, was in den 70er und 80er Jahren verbreitet als "Trampen" bekannt war, Ressourcen im Autoverkehr besser genutzt werden können. Robin Scholz-Tautz, Robin Bickert, Nick Preiser und Mika Kern haben sich eine Woche innerhalb ihrer Projektarbeit für die Hauptschulprüfung mit diesem Thema beschäftigt, recherchiert, geplant, Material eingekauft und daraus eine massive Holzbank sowie ein Hinweisschild gebaut.

Nun ist das "Mitfahrerbänkle" aufgestellt und wartet auf seine Nutzer. "Die Idee ist nichts Neues, wir haben im Internet zahlreiche Beispiele gefunden, wo solche Mitfahrbänke mit Erfolg von jungen wie älteren Leuten angenommen werden", erklärt Mika Kern. Für viele Menschen kostet es doch viel Überwindung sich mit dem Daumen nach oben an den Straßenrand zu stellen und somit zu signalisieren "kann mich jemand mitnehmen?". Viele Autofahrer haben auch Skrupel und Ängste sowie Hemmungen einen Fremden im Auto mitzunehmen.

Die Mitfahrerbank soll helfen diese Hemmungen abzubauen, durch die Angabe der Richtung, in die man mitfahren will, diese kann durch Drehen des Hinweisschildes angezeigt werden, ist klar, dass es sich um eine Kurzstrecke in der Region handelt, vielleicht sogar nur bis zum nächsten Dorf. "Wir denken, dass dieser Service wohl hauptsächlich von Einheimischen genutzt wird, dadurch ist die Hemmschwelle anzuhalten sowieso reduziert", hoffen die vier Jungs und fügen an: "Vielleicht ergeben sich durch diese Mitfahreinrichtung sogar ganz neue Bekanntschaften, die vorher nie entstanden wären." Über einen QR-Code kann über das Smartphone an die Alemannenschule ein Feedback gesendet werden, sodass ersichtlich ist, wie die Mitfahrerbank genutzt wird und wie zufrieden die Mitfahrgelegenheitssucher mit der Idee sind.