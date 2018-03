Wutöschingen Allemannenschule soll ab dem Schuljahr 2019/2020 zum Gymnasium werden

Die Alemannenschule Wutöschingen hat beim Kultusministerium einen weiteren Antrag auf Einrichtung einer gymnasialen Oberstufe gestellt. Möglich wird dies durch eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Bonndorf, die damit selbst auf die Einführung einer gymnasialen Oberstufe verzichtet. Der Gemeinderat Wutöschingen stimmte den Antrag zu.

Wutöschingen – Die Gemeinde Wutöschingen unternimmt einen zweiten Anlauf, um im Wutachtal eine dreijährige gymnasiale Oberstufe (Sekundarstufe II) an der Alemannenschule einzurichten. Mit einem modifizierten Antrag an das Kultusministerium, der in Verbindung mit einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung der Stadt Bonndorf einhergeht, die zusichert, selbst auf die Einrichtung einer gymnasialen Oberstufe zugunsten der Gemeinde Wutöschingen zu verzichten, ist es möglich mit Bonndorf eine Schul-Raumschaft zu bilden.

Die Gemeinden Klettgau, Küssaberg und Hohentengen, die ebenfalls Schulträger von Gemeinschaftsschulen sind, zählen zur Schul-Raumschaft bereits dazu, da diese Schulen zu wenige Schüler haben, um selbst einen Antrag auf die Einrichtung einer gymnasialen Oberstufe stellen können. Da diese Schulen jedoch nicht zu den Starter-Schulen gehören, die im Schuljahr 2012/13 genehmigt wurden, sondern erst ein Jahr später, werden diese Schüler zur Raumschaft erst für das Schuljahr 2019/20 dazu gezählt.

Zur Genehmigung der gymnasialen Oberstufe ist eine prognostizierte Schülerzahl von mindestens 60 Jugendlichen nötig. Diese kann durch diese Raumschaft-Bildung zum Start im nächsten Jahr erreicht werden. Die Schüler, die die Realschulen in Stühlingen, Jestetten und Waldshut-Tiengen besuchen, können nicht in die Prognose eingerechnet werden, da die Stadt Waldshut-Tiengen bereits den ersten Antrag auf Einführung einer Sekundarstufe II Wutöschingen abgelehnt hat. Auch die Gespräche mit den Gemeinden Stühlingen und Jestetten führten nicht dazu, dass die beiden Gemeinden diese öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Verzichtserklärung, eine eigenes Gymnasium einzurichten, unterzeichnen.

Für die Gemeinde Wutöschingen ist durch die immensen Zeitverzögerungen, ein Neubau für das Gymnasium zum Start im Schuljahr 2018/19 nicht mehr zu realisieren. Verzögerungen gab es durch weitere Antragshürden, wie die zusätzliche Stellungnahme der Landkreise Konstanz und Breisgau-Hochschwarzwald, die die Einführung des Wutöschinger Gymnasiums beide ablehnten. Nun soll das Gymnasium in Wutöschingen, dem im Übrigen der Kreistag Waldshut zugestimmt hat, zum Schuljahr 2019/20 an den Start gehen.

Die Schüler der Wutöschinger Gemeinschaftsschule, die in diesem Sommer mit der Mittleren Reife einen Übergang in die Gymnasiale Oberstufe erreichen, haben die Möglichkeit, ein Jahr zu pausieren, um dann im darauffolgenden Schuljahr in die 11. Klasse zu wechseln oder eben das Abitur in einem beruflichen Gymnasium anzustreben. Durch ein Freiwilliges-Soziales-Jahr (FSJ) kann diese Zeit ebenfalls sinnvoll überbrückt werden. Der Gemeinderat stimmte dem vertraglichen Abschluss mit der Stadt Bonndorf sowie der modifizierten Antragstellung zur Einrichtung der Sekundarstufe II an der Alemannenschule erfreut zu.