Mit seiner neuen CD "Um mehr als zu hören" tourt der aus Schwerzen stammende Singer-Songwriter Aljosha Konter derzeit durch Deutschland. Den Auftakt machte er aber in seiner Heimat. Wie die neue Scheibe klingt, erfahren Sie hier.

Aljosha Konter tourt durch ganz Deutschland und stellt überall in kleinen Clubs oder auch großen Hallen bei 26 Konzerten seine neue CD vor. Den Tourneestart begann Aljosha Konter jedoch in seiner Heimat im Wutachtal. Mit großer Begeisterung präsentierte der Singer-Song-Schreiber zusammen mit seinem Studienfreund und Musikerkollegen Philipp Marx die neuen Lieder aus der CD „Um mehr als zu hören“ im vollbesetzten Kulturhaus Purpur in Horheim.

Ganz neue Texte hatten die beiden im Gepäck und auch der Haarschnitt von Aljosha Konter ist neu. Der Zopf ist ab, der coole Sound blieb jedoch erhalten. Die Gäste, ein meist recht junges Publikum, freuten sich über das neue Repertoire bei dem auch ein paar bekannte Cover-Songs nicht fehlten. Darunter der auf ganz individuelle Art interpretierte Song „Weil ich die liebe“ von Marius Müller-Westernhagen.

Lied für die Familie

Und auch seiner Familie hat Aljosha Konter wieder ein ganz spezielles Lied gewidmet. „Wir wollten euch sagen“ ist ein Liebeslied an die Eltern, die im Leben des Künstlers und auch in seinen Songs eine wichtige Rolle spielen. Der Gitarrist und Keyboarder Philipp Marx ergänzte Konter perfekt und ist auch bei der Tournee mit dabei. Aljosha Konter begleitete sich außerdem selbst bei all seinen Liedern mit satten Gitarrenriffs und setzte das Instrument effektvoll in Szene.

Rezept gegen Streit in der Beziehung

Selbstverständlich erfuhren die Zuhörer wieder viel aus dem Künstlerleben, Konter und Marx erzählten ein paar lustige Episoden und mit dem Song „Ma Cherie“ legte der Musiker seine Gedanken an eine verflossene Liebe offen, die er zärtlich „Zuckerschnute“ nennt. Außerdem weiß Konter auch das beste Rezept gegen schlechte Stimmung und Streit in der Beziehung: „Einfach Liebe machen“ heißt der Song, der mit Spaß und Humor vorgetragen wurde.

Nach den Songs „Ich glaub du fehlst mir“ und „Verliebt“ sollte das Konzert mit „Männer“ einem Cover-Song von Herbert Grönemeyer, bei dem Aljosha Konter am Schluss des Liedes fragte „Wann ist eine Frau eine Frau?“ eigentlich zu Ende gehen. Die Zuhörermenge hatte aber noch lange nicht genug und die beiden Musiker kamen mit „Eine Melodie“ erneut auf die Bühne. Mit viel Spaß und Freude am Musikmachen steckten die Beiden das Publikum mit ihrer fröhlichen Stimmung an. Die Zuschauermenge fühlte sich beim Konzert mit Tuchfühlung im Purpur wieder pudelwohl und war rundum zufrieden.