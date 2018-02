Wutöschingen Alemannenschule Wutöschingen hatte Besuch aus Stuttgart

Die CDU-Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller informierte sich bei einer Stippvisite mit Bürgermeister Georg Eble und Rektor Stefan Ruppaner über laufende Projekte in der Gemeinde. Besonders die moderne Konzept der Alemannenschule begeisterte die Politikerin.

Ihren Antrittsbesuch hat die im Oktober 2017 für MdB Felix Schreiner nachgerückte CDU-Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller im Wutöschinger Rathaus gemacht.

Im Fokus des Gesprächs mit Bürgermeister Georg Eble standen Themen wie die Erschließung des Gewerbegebiets Horheim, die große Nachfrage nach Bauplätzen, die Zukunftspläne der Gemeinschaftsschule und die Gesundheitsversorgung.

Die Abgeordnete für den Wahlkreis Waldshut-Rheinfelden zeigte sich sehr beeindruckt: „Die Erweiterung um 13 Hektar der Gewerbefläche in Horheim und die hohe Zahl an Baunachfragen von Familien machen nicht nur die wirtschaftliche Stärke des Standorts deutlich, sie zeigen auch, dass der ländliche Raum zunehmend für Familien attraktiv wird“, so Sabine Hartmann-Müller.

Eine große Herausforderung sieht Bürgermeister Georg Eble bei der Gesundheitsversorgung. Insbesondere die Suche nach einem Hausarzt gestaltet sich aus seiner Sicht als schwierig.

Die CDU-Abgeordnete betonte: „Die Situation hier in Wutöschingen zeigt exemplarisch, dass die Sicherstellung der Ärzteversorgung eine zentrale Herausforderung unserer ganzen Region ist. Ich sehe daher den Bund und das Land gefordert, Ärzten mehr Anreize zu bieten, sich im ländlichen Raum niederzulassen.“ Sehr beeindruckt zeigte sich Sabine Hartmann-Müller anschließend bei einem Rundgang mit Rektor Stefan Ruppaner durch die Alemannenschule.

Besonders angetan war die Abgeordnete von der Innengestaltung der Schule und der von der Schule selbst entwickelten digitalen Lernplattform „DiLer“, durch welche die Schüler den Umgang mit digitalen Meiden über alle Fächer hinweg und auf Grundlage verschiedenster Anwendungen erlernen.

Mittlerweile arbeiten rund 40 Schulen mit „DiLer“ und könnte aus Sicht Ruppaners Modelcharakter für ganz Baden-Württemberg haben. Wie groß die Chancen hierfür stehen, möchte sich die Landtagsabgeordnete beim Kultusministerium erkundigen. „Den Unterricht von morgen, habe ich heute gesehen. Die an der Alemannenschule genutzte digitale Lernplattform kann hier eine zentrale Rolle spielen.“