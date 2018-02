Wutöschingen Agrarmesse Wutöschingen informiert über Anwendung von Pflanzenschutz

Landwirte aus der Region haben sich bei der Agrarmesse Wutöschingen über die Anwendung von Pflanzenschutz informiert.

Horheim (ywü) Zur Fortbildung "Agrarmesse Wutöschingen" trafen sich zahlreiche Landwirte der Region in der Wutachhalle Horheim. Alle drei Jahre müssen die Landwirte ihren Nachweis über die Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen erneuern, so wurden die Vorträge von Fachleuten des Landratsamtes und der Zentralgenossenschaft Raiffeisen (ZG) gerne angenommen.

Sebastian Fricker leitet die Fachabteilung landwirtschaftliche Produktion und Kontrollen, zu früher Stunde sprach er über Rechtsgrundlagen im Pflanzenschutz. Schwerpunkte waren der nicht aufzuhaltende Schädling Maiswurzelbohrer sowie den schädlichen Pilzbefall Fusarium im Mais. Als Fazit beim Maiszünslerversuch ergab sich eine Wirkung der Behandlungen in Oberwangen, die zweifache Behandlung ist effektiver gewesen. In Grießen jedoch gab es keine Unterschiede und einen niedrigen Befall. Das Landwirtschaftliche Technologiezentrum (LTZ) in Augustenberg bei Karlsruhe hat auch einen Ährenfusariumversuch in Geißlingen unternommen, ein Demoversuch fand in Geißlingen und Oberwangen mit der ZG statt.

Fricker informierte darüber, dass alle Erreger wie Zünsler, Bohrer und Fusarium nur integriert zu bekämpfen seien. Eine entscheidende Rolle für Befallsstärke und weitere Ausbreitung bei allen Erregern spielen die Vorfrucht und Bodenbearbeitung. Das Fazit bei engen Mais-Getreide-Fruchtfolgen ist möglichst das Anpassen der Fruchtfolgen, der Anbau wenig anfälliger Sorten sowie die rottefördernde Bodenbearbeitung mit zeitnahem Abmulchen und intensiver Zerkleinerung. Zu tiefes Pflügen hingegen verhindert die Rotte und infektiöse Reste kommen zurück an die Bodenoberfläche.

Wiederholt wurden auch die Grundregeln beim Umgang und Anwendung von Pflanzenschutzmitteln. Neben fachgerechtem Transport und der Lagerung legt Fricker Wert auf das Befüllen und Reinigen der Feldspritze auf dem Feld, sodass keine Gefahr der Abschwemmung in die Kanalisation besteht. Nachfrage aus dem Publikum richtete sich an die Pflanzenschutzmittel, kurz PSM, die im Handel verkauft werden. Hier konnte Fricker Entwarnung geben, so seien frei verkäufliche PSM mit 1:1000 stark verdünnt und nur in kleinen Gebinden erhältlich, während ein Sachkundiger große Mengen nutzt.

Beim Vortrag von Daniel Keller der ZG Raiffeisen Karlsruhe über den Maiszünsler hörten die Landwirte aufmerksam zu, sobald es um die Bekämpfung per Drohne ging. Neben der Rehkitzrettung werden Drohnen auch für die Verbreitung der Schlupfwespenlarve, einem Nützling zur Bekämpfung des Maiszünslers, verwendet. Nach dem gemeinsamen Mittagessen befasste sich Swen Nicola vom Produktionsmanagement der ZG Raiffeisen mit Parallelimporten, Zulassungen zum Pflanzenschutz sowie Resistenzen beim Ackerfuchsschwanz.