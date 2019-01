Wutöschingen vor 8 Stunden

Acht Sternsinger-Gruppensegnen Häuser in Wutöschingen

Während noch viele Sternsinger in den Gemeinden unterwegs

waren, konnten die Sternsinger von Wutöschingen schon am Dreikönigstag ihre gesammelten Gaben in den Festgottesdienst bringen.