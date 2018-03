Ofteringen Acht Sprachtalente wetteifern bei Poetry-Slam in der Klosterschüer Wutöschingen

Acht Sprachtalente wetteifern bei Poetry-Slam in der Klosterschüer Wutöschingen

Marten De Wall gewinnt vierten Dichter-Wettstreit in der Klosterschüer Ofteringen. Acht Schreib- und Sprachtalente stellten sich beim Poetry-Slam dem Publikum.

Selbst etwas zu dichten, egal ob Lyrik oder Poesie, ist schon eine Herausforderung, der nicht jeder gewachsen ist. Diese Zeilen dann auch noch mit entsprechender Betonung, Mimik und Gestik vorzutragen, ist nochmal eine weitere Stufe an mutiger Überwindung – erst recht vor einem Publikum, das die Darbietung auch noch bewertet. Beim vierten Poetry-Slam in der Klosterschüer in Ofteringen, organisiert vom Kulturring Wutöschingen, stellten sich vier absolute Neulinge und fünf Teilnehmer mit Bühnenerfahrung dieser Aufgabe auf der offenen Bühne.

Jeder der neun Schreib- und Sprachtalente hatte die gleichen Bedingungen vor einem interessierten und kritischem Publikum zu erfüllen. Die zahlreichen Zuhörer lauschten gespannt und mit respektvoller Wertschätzung den Vorträgen, die ganz unterschiedlich daher kamen. Auch die Bühnenakteure kamen aus ganz unterschiedlichen Orten, zwei davon mit richtig weiten Wegen aus Jena und Berlin, zwei weitere aus der benachbarten Schweiz, aus Üsslingen und Basel, und zwei direkt aus der Gemeinde Wutöschingen, nämlich Katharina Schlegel aus Schwerzen und Timo Herrmann aus Degernau. Die weiteren Dichtertalente hatten auch nicht gerade den kürzestes Anfahrtsweg, denn ihr Zuhause ist in Freiburg, Stuttgart und im Hessischen Gießen.

Dort ging dann auch die Flasche Ofteringer Spätburgunder hin, denn Marten De Wall ging als stolzer Sieger des Poetry-Slams von der Bühne. Der Wettstreiter mit der leisen, sanften Stimme präsentierte aus seinem Tagebuch ein Gedicht von einer verflossenen Beziehung aus seinem Tagebuch ein Gedicht und beschrieb in der Finalrunde poetisch ein Blind-Date. De Wal überzeugte nicht nur mit seiner Dichtkunst, sondern auch mit seiner verführerischen Art, die Zuhörer zu fesseln. Aber auch Friedrich aus Jena, der mit seiner Präsentation in Form eines imaginären Hörspiels mit dem Titel "Ein Kind ohne Eigenschaften" viel Humor auf die Bühne brachte. Und Franzi aus Stuttgart, die ebenfalls im Finale stand, hatte ihre kritischen Blicke auf die Jugend und die Gesellschaft gekonnt in Poesie vertont.

Ganz verschiedene Geschichten gab es zu hören, vom Papagei über den Lebensatem, das Träumen oder vom Leben als Single, mit der Achterbahn gegen die Wand sowie die Erzählung über eine kriminalistische Nacht vor dem Weißen Sonntag und dann noch ein Gedicht zum Thema "nicht alle Tassen im Schrank". Der Fantasie war keine Grenzen gesetzt und auch keine Festlegungen für das Alter der Teilnehmer. Mit Aljosha Konter, der mit Liedtexten aus seinem Leben und imposantem Gitarrensound ebenfalls für beste Unterhaltung sorgte, wurde der Poetry-Slam gekonnt abgerundet. Und auch Moderator Marvin Suckut imponierte mit einem perfekt vorgetragenem Gedicht über das perfekte Mahl.