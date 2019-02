von Yvonne Würth

Zwei Abende voller Höhepunkte gab es bei der Vereinsgemeinschaft Horheim und Schwerzen in der Wutachhalle Horheim. Zwölf Programmpunkte waren notiert, zusätzlich hatten gleich vier Gruppen für die musikalische Unterhaltung gesorgt.

In den Bereich der Superlative hatten sich die Schwerzener Narren gewagt, denn mit dem Weltrekordversuch der Gwaag und „The Voice of Gwaag“ mit der Trommlergarde Schwerzen gab es jede Menge kurzweil am späten Abend. Doch auch die Horheimer Narren sorgten für jede Menge Applaus.

Die Chropfli-Frauen hatten einen Tanz mit Musik der beliebten 70er-Pop-Gruppe Abba einstudiert. Auch das beliebte Märchen von Aschenputtel wurde gehörig durch den Kakao gezogen bei „Märchen mal anders“ von den Gwaager Maskenträgern. Mit einem Stammtisch-Sketch ergänzten die Gwaager Maskenträger das Programm. Die Horheimer Fallensteller boten einen Tanz im American-Football-Stil dar.

Wie bunt die beiden Bunten Abende der Vereinsgemeinschaft Horheim-Schwerzen wurde, zeigte bereits der Einzug der Narren beider Gruppen mit Chropfli, Fallenstellern, Gwaag, Zunftrat und Trommlergarde. | Bild: Yvonne Würth

Wie es bei der Elternsprechstunde tatsächlich zugeht, zeigten leicht überspitzt die jungen Musiker des Musikvereins Horheim. Dass bei einem schlechten Schüler auch mal Geld fließt, um die Noten zu verbessern, war noch einer der harmloseren Methoden. Gut, dass für die Stress geplagte Lehrerin immer genügend Klebstoff in der Schublade liegt, wenn sogar die Reime mancher Eltern ansteckend sind. Bezaubernd waren beide Tänze der Jimmy Girls aus Lauchringen. Die Mädchen im Grundschulalter hatten einen Lichtertanz zu „Allegria“ von Cirque Du Soleil sowie einen Tanz aus 1001 Nacht einstudiert und erzielten damit viel Applaus.

Die Vorsitzenden der Horheimer und Schwerzener Narren, Zunftmeister Roland Reckermann (links) und Vorsitzende Anja Pilia, hatten in ihrer Begrüßung bei den Bunten Abenden der Vereinsgemeinschaft gehörig ausgeteilt und die Orte der Gemeinde Wutöschingen miteinander verglichen, so wurde unter anderem dabei jedes Christbaumlicht gezählt und die aktuellen Geschehnisse närrisch kommentiert. | Bild: Yvonne Würth

Die Ansage lag in den bewährten Händen von Anja Pilia und Heidi Baumann, die als Wahrsagerinnen sich selbst und sämtliche Wahrsage-Hilfsmittel wie Pendeln, Tarotkarten legen und Kugeln dabei gehörig veräppelten. Am Samstag trat ein Funkenmariechen des befreundeten Reihener Carnevalsverein aus Sinsheim auf. Die Tiengener Gruftiband spielte am Freitag, die Mostpressband am Samstag, für gelungene Tanzmusik zwischendurch sorgte die Tikos Tanzband im närrischen Kuhfell-Outfit. Die Narrenmärsche beider Orte gehörten auch dazu, diese wurden vom Musikverein Horheim beim Einzug der stattlichen Narrengruppen Chropfli, Fallensteller, Trommlergarde, Gwaagen samt Zunfträten und Maskenträgern gespielt und vom Publikum lauthals mitgesungen.