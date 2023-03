„Es ist ein besonderer Tag, an dem wir vielen Menschen Freude bereiten können“, sagte der Vorstandssprecher der Volksbank Klettgau-Wutöschingen, Clemens Kirchherr, bei der symbolischen Übergabe der Gewinnsparmittel. 19 Vereine und Institutionen aus dem Geschäftsgebiet der Bank kamen in den Genuss von Spenden in der Gesamthöhe von 60.000 Euro. Kirchherr hob das ehrenamtliche Engagement der Menschen hervor. Neben den Vereinsvertretern waren die Bürgermeister Tobias Gantert (Ühlingen-Birkendorf), Georg Eble (Wutöschingen), Ozan Topcuogullari (Klettgau) und Marion Frei (Dettighofen) gekommen.

Bei den unterstützten Projekten ging es auch um Nachhaltigkeit. In Kooperation mit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald wurden zum Beispiel 3000 Bäume in der Region gepflanzt. Kirchherr betonte, dass die Volksbank „Verantwortung in der Region“ übernehme. Im zurückliegenden Jahr wurden rund 8400 Gewinnsparlose erworben, woraus 94.000 Euro an Geld- und 6000 Euro an Sachgewinnen ausgeschüttet wurden. Die Spenden aus Gewinnsparmitteln beliefen sich auf 60.000 Euro.

Der Vorstandssprecher stellte bei dieser Gelegenheit zwei weitere Bausteine vor, bei denen Vereine und Institutionen für Projekte Spenden generieren können. Zum einen ist dies das Crowdfunding für Investitionen, Anschaffungen oder Projekte ab 500 Euro für gemeinnützige Einrichtungen. Hierfür wurde eigens eine Online-Plattform eingerichtet. Für jede eingegangene Spende legt die Bank die gleiche Summe obendrauf bis maximal 10.000 Euro. Die Stiftung „In der Region. Für die Region“ ist das dritte Standbein der Volksbank Klettgau-Wutöschingen zur Förderung regionaler Projekte in den Sparten Bildung, Erziehung, Kunst, Kultur, Sport sowie der Unterstützung hilfsbedürftiger Mitglieder der Bank.

Spenden: Die 60.000 Euro an Spenden aus den Gewinnsparmitteln gingen an folgende 19 Vereine und Institutionen: FC Erzingen, VfR Horheim-Schwerzen, Musikverein Grießen, SV Rheintal, Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, SV Untermettingen, Klettgau Cleaners, SpVgg Wutöschingen, Turnverein Horheim, katholische Kirchengemeinde Klettgau-Wutöschingen, Förderverein Idee Klettgau, TuS Weilheim, Musikverein Degernau, Musikverein Geißlingen, Akkordeon-Orchester Klettgau, FC Rot-Weiß Weilheim, FC Geißlingen, Caritas Sozialstation Hochrhein, Sozialstation Klettgau-Rheintal.