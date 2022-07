Es waren unter vielerlei Gesichtspunkten zwei außergewöhnliche Abschlussfeiern an der Alemannenschule. Am 8. Juli hatten bereits die Abiturienten ihre Reifezeugnisse erhalten. Erstmals erhielten nun die Haupt- und Realschüler bei getrennten Feiern ihre Zeugnisse ausgehändigt. Die bekamen sie aber nicht von Rektor Stefan Ruppaner oder seinem Stellvertreter Andreas Schöler überreicht. Beide mussten sich wegen einer Corona-Erkrankung in Quarantäne begeben.

Wutöschingen Meilenstein für die Alemannenschule Das könnte Sie auch interessieren

So musste die dienstälteste Lehrerin, Marion Wagner-Braun diesen Part übernehmen, den sie souverän und mit Lockerheit meisterte. „Ich habe einen Schock bekommen, als mich Andreas Schöler anrief und mitteilte, dass ich die Reden halten müsse. Jetzt mache ich es aber mit großer Freude“, sagte Marion Wagner-Braun.

Lob und Preise gab es für diese Hauptschüler bei der Abschlussfeier der Alemannenschule. Hinten von links: Nick Schmidt, Kevin Kostenbader, Louis Stritt, Joshua Sirch, Salih Sagun, Simeon Lohrmann. Vorne von links: Mike Schupp, Luna Stauch, Aysanar Busci, Annika Ebner und Vanessa Amann. | Bild: Edinger, Gerald

Sie erinnerte sich bei beiden Abschlussklassen an viele schöne Begegnungen und sie lernte selbst etwas von ihren Schülern. Zum Beispiel über Meerschweinchen, Mähdrescher, Feuerwehrfahrzeuge, wie Fladenbrot oder syrische Speisen zubereitet werden. „Fliegt jetzt los mit kräftigen Flügelschlägen“ rief sie den Schulabgängern zu.

Bürgermeister Georg Eble zeigte sich erfreut: „Drei Abschlussfeiern gab es an der ASW noch nie, das ist ein toller Moment.“ Er war stolz, dass die Jugendlichen den unbequemen Weg gegangen sind und nun den Gipfel erreicht hätten. „Ihr seid dem Abenteuer Gemeinschaftsschule gefolgt und habt damit gezeigt, dass man auch ohne Schiefertafel und Kreide etwas entwickeln kann.“

Wutöschingen Schulhaus der Zukunft eingeweiht – Neubau für Sekundarstufe an Alemannenschule fertig Das könnte Sie auch interessieren

Die Hauptschülerinnen Asli Adakli und Nikol Habi erzählten, dass der Unterricht oft Spaß gemacht haben, man gemeinsam viele Höhen und Tiefen erlebt habe. Für die Realschüler sprachen Juri Nassan und Ida Birsner ihre Erleichterung aus, dass „die Schinderei“ nun ein Ende habe. „Jetzt beginnt eine neue Zeit, in der wir selbst für unser Leben Verantwortung übernehmen müssen.“