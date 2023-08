Wer an einem Montagabend an der Trotte in der Wutöschinger Ortsmitte vorbeigeht, dem kann es passieren, dass er groovigen Sound aus dem Haus der Vereine hört. Dort probt nämlich Soundstoff – die Band. Das sind 27 engagierte Amateurmusiker aus der Region, die in diesem Jahr den 50. Geburtstag der Band feiern.

Wer vor fünf Jahrzehnten den Gründervätern prophezeit hätte, dass aus der damaligen Guggemusik eine engagierte Amateurband wird, deren Sound die Musikfans weit über die regionalen Grenzen begeistert, wäre wohl nicht ernst genommen worden. Ihr Jubiläum feiert die Band allerdings bescheiden mit drei Auftritten im September.

Die Gründung

Aus einer Laune heraus wurde die Idee in der Alt-Herren-Abteilung der Sportvereinigung Wutöschingen geboren. Der verstorbene Gottlieb Haas und Kurt Maier wollten die AH-Abteilung an Fasnacht 1971 einmal von einer ganz anderen Seite dem närrischen Volk zeigen. In den Reihen der Kicker gab es einige Musiker, anderen wurde das Nötigste beigebracht, Kurt Maier besorgte aufgrund seiner Kontakte viele Instrumente. Und so zogen die Kicker als Guggemusik mit sehr schrägen Tönen beim Umzug durch das Dorf.

Soundstoff Die Formation wurde offiziell 1973 als Guggemusik der AH-Abteilung der Sportvereinigung Wutöschingen gegründet. Seit sieben Jahren leitet ein Gremium die Geschicke der Band: Terminvereinbarungen Hubert Preiser, Protokoll Julia Rothermel, Kasse Roland Preiser, Leitung Hauptversammlung Öffentlichkeitsarbeit und Internetseite Stephan Ebner, Noten- und Materialwart Manfred Preiser, Werbung Johannes Bächle, Beisitzer: Klaus Gäng, Richard Ebner, Bernd Gäng. Zuvor waren Gottlieb Haas, Herbert Störk, Fritz Stoll und Ulrich Buri Vorsitzende. Musikalischer Leiter ist Sascha Noll. Informationen online unter https ://soundstoff.de

Das hatte den Senioren offenbar so viel Freude bereitet, dass zwei Jahre später die Guggemusik eine eigene Abteilung der AH wurde. Otto Meier leitete die Proben, für Fasnacht wurden jedes Jahr neue Kostüme entworfen. Auftritte beim Theaterabend der AH-Abteilung gehörten damals dazu, Kurt Maier machte die Teilnahme am Fasnachtsumzug in Zürich klar, auch im Elsass sorgten die Gugge-Musiker an Umzügen für Stimmung.

Die Gugge-Band 1976 im Fasnachts-Ringelkostüm, Bandleader war damals Hubert Weissenberger. | Bild: Stephan Ebner/Soundstoff

Sogar ein Fernsehteam machte in dieser Zeit Aufnahmen von der Band, als es um die alemannische Fasnacht ging. „Es war Winter und wir mussten mehrere Male den Berg im Schnee rauf und wieder runter laufen“, erzählt Arnold Flum, der 1976 dazu kam und für zwei Jahre Bandleader war. Er kann sich auch gut an die feuchtfröhliche Feier mit dem Filmteam im Sportheim erinnern. Von Bekannten aus Berlin erfuhren die Musiker später, dass diese Szenen offenbar in einem Werbeblock über den Schwarzwald in Kinos gezeigt wurden.

Trennung von den Fußballern

1976 kam die Trennung von den Fußballern, die Musiker suchten und fanden ihren eigenen Weg. Kein Frühschoppen, bei dem die Gugge aus Wutöschingen nicht mit Polka, Märschen und Walzer für großartige Stimmung sorgten. Der Name wurde in Gugge-Band geändert, das Repertoire traf den Geschmack des Publikums.

In den Anfangsjahren marschierte die Guggenmusik der Alt-Abteilung der Spvgg Wutöschingen bei Fasnachtsumzügen mit. Anlässlich des 20. Geburtstags der Guggemusik nahmen sie am Umzug in Wutöschingen teil. | Bild: Srchiv Soundstoff

Der Sound von James Last hielt Einzug und die Auftritte wurden abwechslungsreicher – die Band immer gefragter. Eine der weitesten Reisen war die Fahrt nach Lingen (Ems) nahe der niederländischen Grenze. „Da haben wir beim Sommerfest vor etwa 1200 Leuten gespielt“, erzählt Arnold Flum, den alle nur „Noldi“ nennen. Regelmäßig trat die Band ab Mitte der 1980-er Jahre unter der Leitung von Klaus Jehle, den viele unter dem Namen „James Last vom Wutachtal“ kannten, bei Festen in Freiburg auf. „Da haben wir viele Leute kennengelernt, die uns gleich für Auftritte engagierten“, erzählt Flum. „Einmal hatten wird in viereinhalb Monaten 28 Auftritte – das war heftig.“

Dass die Musiker immer zu Scherzen aufgelegt waren, zeigt ein Erlebnis in Weizen. Manfred Preiser und Arnold Flum ließen den Notenkoffer nach dem Auftritt unter der Bühne verschwinden, weil sie viel lieber ohne Noten spielen wollten. Sie hegten die Hoffnung, dass der Koffer beim Aufräumen mit dem anderen Müll verbrannt würde. Das erwies sich als Trugschluss. Bei der nächsten Probe stand der Feuerwehrkommandant aus Weizen mit dem Koffer in der Hand vor den Musikern.

Die Gugge-Band um 1980 mit ihrer ersten Uniform. Finanziert wurde das Outfit mit einem Wunschkonzert. Sakko, Hemd mit Schleife und Hose kosteten damals 350 D-Mark, 50 Mark musste jedes Bandmitglied selbst bezahlen. Bandleader war Klaus Jehle, vorne rechts mit Posaune. | Bild: Stephan Ebner/Soundstoff

Ein anderes Beispiel für einen Scherz: Viele Musiker aus der Region wollten inn der Gugge-Band mitspielen. Einem Mann aus Lenzkirch fiel auf, dass vielen Bandmitgliedern ein Zahn fehlte. Klaus Jehle erklärte ihm das in etwa so: Wer bei uns mitspielen will, muss sich von mir einen Zahn ziehen lassen! Nach dem Probejahr sollte dieser Musiker aufgenommen werden, holte nach der Versammlung eine Beißzange aus seinem Auto. Er übergab sie dem Bandleader, damit der ihm einen Zahn ziehen soll. „Das Gelächter und die Gaudi waren riesengroß, der Zahn blieb drin, nur eine Runde Bier war fällig“, erzählt Flum.

Sound entwickelt sich weiter

Mit Andreas Kessler entwickelte sich der Big-Band-Sound mit eigenen Arrangements weiter, wofür auch Keyboard, E-Gitarre und E-Bass sorgten. 1999 wurde der längst irrenführende Name Gugge-Band abgelegt und in Soundstoff – die Band umbenannt. Viele Entwicklungen hat Manfred „Bongo“ Preiser hautnah erlebt, seit 44 Jahren ist er dabei. Er zieht im Hintergrund die Fäden, sucht die passenden Stücke aus und ist somit das musikalische Herz der Band. Der E-Bassist ist zudem Mitglied des Flughafen-Orchesters in Zürich.

Soundstoff mit Bandleader Andreas Kessler im Jahr 2007. | Bild: Stephan Ebner/Soundstoff

Fast vier Jahrzehnte waren Frauen ein absolutes Tabu in der Band – 2012 hat sich das geändert. So lange sind Julia Rothermund (Saxophon) und Christine Küpfer (Posaune) dabei. Magdalena Ritz (Alt-Saxophon) und Manuela Pieplow (Gesang) kamen später dazu. Überhaupt ist der Gesang eines der Markenzeichen von Soundstoff geworden. Auch Bandleader Sascha Noll, der diesen Part nach dem Tod von Andreas Kessler übernahm, und Johannes Bächle greifen immer wieder zum Mikrofon. „Dadurch werden unsere Auftritte aufgewertet“, findet Saxophonist Stefan Ebner, der auch für die Öffentlichkeitsarbeit der Band zuständig ist.

Unter der Leitung von Noll gehören bekannte Rock- und Pop-Titel ebenso zum Repertoire wie der Big-Band Sound, den Soundstoff auf seine ganz individuelle Art interpretiert. „Abgesehen von den Baritonhörnern haben wir eine klassische Big-Band Besetzung. Dieser Sound war immer unser Ding“, sagt Ebner. Der Stoff, aus dem der Sound der Band gemacht ist, ist ein Mix aus Pop, Bigband, Happy Musik, Funk und Soul. Stephan Ebner bedauert, dass die Zahl der Auftritte zuletzt weniger wurde: „Einerseits sind viele Musiker in anderen Bands und Musikvereinen engagiert, andererseits sind Brass-Bands momentan populärer. Uns fehlt so die Möglichkeit, mehr Auftritte zu machen.“